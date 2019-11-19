Оржель назвал неприемлемыми условия «Газпрома» для Украины

18 ноября «Нафтогаз Украины» получил официальное предложение от российского «Газпрома» о продлении транзитного контракта сроком на один год.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель назвал неприемлемым предложение российского «Газпрома» относительно транзита газа через Украину с января 2020 года, поскольку в РФ предлагают полный отказ от выигранных арбитражей и годовой контракт.

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"Предложение от России является неприемлемым – отказаться от арбитражей и подписать договор пользования украинской ГТС лишь на один год", - сказал он в эфире одного из телеканалов.

При этом Оржель выразил надежду, что договориться с Россией о транзите после 2020 года все же удастся.

“Я надеюсь, что все же мы найдем возможность конструктивного диалога с российской стороной. Раньше мне казалось, что мы находимся на более конструктивном элементе”, — сказал он.

Как сообщал УНИАН, вчера, 18 ноября, Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» получила официальное предложение от российского «Газпрома» о продлении транзитного контракта с января 2020 года, сроком на один год.

В предложении «Газпрома» указано, что необходимыми условиями продления действующего контракта или заключения нового договора являются отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств; отмена решения Антимонопольного комитета Украины о наложении на «Газпром» штрафа за якобы «нарушение экономической конкуренции»; отзыв ходатайства «Нафтогаза Украины» об инициировании Европейской комиссией расследования против «Газпрома».

В конце февраля 2018 года "Газпром" проиграл судебную тяжбу с "Нафтогазом" в Стокгольмском арбитраже по транзитному контракту, по решению которого российская компания должна выплатить украинской стороне 4,6 млрд долларов. С учетом решения арбитража по контракту на поставки газа окончательная сумма расчетов между компаниями составляет 2,6 млрд долларов в пользу "Нафтогаза" (сейчас это 3 млрд долл., учитывая проценты за время неуплаты).

Справка УНИАН. Действующий транзитный контракт Украины с российским «Газпромом» был заключен в 2009 году сроком на 10 лет. После его завершения (с 2020 года) российский монополист намерен максимально сократить транзит своего газа через территорию Украины.