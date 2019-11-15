В «Нафтогазе» ответили на предложение Путина по газу

По словам Витренко, газ из России и так должен быть на 20-25% дешевле, чем газ из Европы, поскольку «Газпром» при прямых поставках не платит за его транспортировку в Европу.

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко считает, что предложенная Россией цена российского газа для Украины на 20-25% ниже не является скидкой, поскольку "Газпром" при прямых поставках не платит за его транспортировку.

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Об этом он написал на своей странице в Facebook, комментируя заявление президента России Владимира Путина о готовности РФ сделать Украине скидку на прямые поставки газа «Газпромом».

«Газ из России и так должен быть на 20-25 процентов дешевле, чем газ из Европы, поскольку «Газпром» при прямых поставках не платит за его транспортировку в Европу», - написал он.

При этом Витренко отметил: "20-25 процентов - это не скидка, это нормальная цена, причем следствием которой может быть снижение доходов Украины от транзита».

По его словам, поскольку газ в Европу идет через нашу страну, то при прямых поставках в Украину российский монополист меньше подает газа для транзита в Европу, соответственно, меньше платит за транзит газа Украине.

При этом топ-менеджер НАК подчеркнул, что скидка в 20-25%, учитывая будущие объемы импорта газа, не сможет реалистично компенсировать отказ от 3 млрд долларов, которые должен уплатить „Газпром" по решению Стокгольмского арбитража.

«Замечу, что у нас есть возможность иметь такую «нормальную» цену, если, например, европейский антимонопольный орган сделает так, чтобы «Газпром» не злоупотреблял своим доминирующим положением на европейском рынке. Например, если будет разблокирована возможность для других компаний получать газ на границе России», – добавил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня на пресс-конференции в Бразилии президент России Владимир Путин допустил прекращение транзита газа через Украину с 1 января 2020 года. Также он заявил о готовности снизить цену на газ для Украины на 20-25%.

Ранее в «Нафтогазе» заявляли, что импортный газ для Украины может быть на 20% дешевле при условии, что российский «Газпром» не будет злоупотреблять своим монопольным положением на европейском рынке.

В начале мая «Нафтогаз Украины» подал жалобу в Европейскую комиссию на антиконкурентные действия «Газпрома».

В конце февраля 2018 года "Газпром" проиграл судебную тяжбу с "Нафтогазом" в Стокгольмском арбитраже по транзитному контракту, по решению которого российская компания должна выплатить украинской стороне 4,6 млрд долларов. С учетом решения арбитража по контракту на поставки газа окончательная сумма расчетов между компаниями составляет 2,6 млрд долларов в пользу "Нафтогаза" (сейчас это 3 млрд долл., учитывая проценты за время неуплаты).