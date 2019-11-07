Никаких дополнительных проверок получателей субсидий не будет - Минсоцполитики

Проверка является стандартной процедурой.

Проверка получателей субсидий на оплату коммунальных услуг является стандартной процедурой, и никаких дополнительных проверок в этом году не будет.

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Об этом заявил заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко в ходе брифинга.

"Проверка проводилась и 10 лет назад, и 5, и сегодня проводится", - сказал он.

Чиновник пояснил, что для получения субсидии украинцы подают заявление и декларацию, а другую информацию собирает орган социальной защиты, в том числе обменивается информацией с фискальной службой и Пенсионным фондом.

"Уже сегодня, как и ранее, проводится проверка получателей субсидий. Ничего нового не происходит", - добавил Музыченко, подчеркивая, что никаких дополнительных проверок не будет.

При этом он отметил позитивный эффект от проведенных проверок, в частности, ликвидацию возможности получения двух субсидий одним домохозяйством.