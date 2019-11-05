Отопление-2019 в Украине: только три области подключены на 100% (карта)

Речь идет о Закарпатской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях.

По состоянию на 5 ноября в Украине к отоплению на 100% подключены объекты жилого и социального фондов в трех областях – Закарпатской, Ивано-Франковской и Тернопольской.

Читайте такжеМинрегион: отопительный сезон стартовал во всех областях (карта)Об этом говорится в сообщении на Facebook-странице Министерства развития общин и территорий.

Отмечается, что в целом к отоплению по всей территории Украины подключены 88,9% объектов жилого фонда и 92,8 – социального.

«Кроме того, 100% объектов социальной сферы отапливается в Винницкой, Житомирской и Николаевской областях. 100% жилых домов подключены к отоплению в Черниговской области, свыше 99% – в Волынской, Донецкой, Житомирской, Полтавской, Ривненской и Сумской областях», – отметили в Минрегионе.

Как ранее сообщал УНИАН, в Харьковской области продлили каникулы в школах из-за холодных батарей.