Украинцы сокращают долги за коммуналку: свежие цифры

Задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг в сентябре снизилась до 51 миллиарда гривень.

Задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на конец сентября этого года снизилась на 2,1% по сравнению с августом – до 51 миллиарда гривень.

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Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, по состоянию на конец сентября задолженность населения по оплате за природный газ составила 22,3 миллиарда гривень, за централизованное отопление и горячую воду – 14,4 миллиарда гривень, за содержание домов, сооружений и придомовых территорий – 4,9 миллиарда гривень, за централизованную поставку холодной воды и водоотвод – 4,1 миллиарда гривень, за вывоз бытовых отходов – 0,8 миллиарда гривень, за поставку электроэнергии – 4,5 миллиарда гривень.

Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги, с учетом электроэнергии (из расчета 150 кВт/ч), на одного владельца лицевого счета в сентябре составили 714,8 гривни.

В сентябре 2019 года население уплатило за жилищно-коммунальные услуги 5,7 миллиарда гривень, за поставку электроэнергии – 3 миллиарда гривень.

"В январе-сентябре 2019 года с населением было заключено 50 тыс. договоров по погашению реструктуризированной задолженности на общую сумму 394,3 млн грн. Сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров составила 224 миллиона гривень", - добавили в Госстате.

Как сообщал УНИАН, общая сумма субсидий на оплату ЖКУ в Украине за январь-сентябрь 2019 года выросла на 24,6% – до 974,9 миллиона гривень.