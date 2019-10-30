Венгрия хочет присоединиться к «Турецкому потоку» как можно скорее - Орбан

Президент РФ Владимир Путин заявил, что российская сторона будет только приветствовать участие Венгрии в этом проекте.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявляет, что Венгрия хочет присоединиться к «Турецкому потоку» в обход Украины как можно скорее.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

«Для нас важно, чтобы газ поступал на территорию Венгрии с разных направлений. Чем раньше мы можем присоединиться к «Турецкому потоку», тем лучше. Таким образом, мы не будем уязвимыми в этом плане», - считает Орбан.

В свою очередь, Путин заявил, что работы по прокладке газопровода к «Турецкому потоку» проложат в Венгрии достаточно быстро, если Будапешт заинтересован в присоединении к проекту. По территории страны нужно будет проделать работы всего на 15 километрах.

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Он заявил, что российская сторона будет только приветствовать участие Венгрии в этом проекте.

«В конце этого года мы закончим уже весь «Турецкий поток» - по Черному морю уже закончили, на территории закончим работу. В конце следующего года примерно закончим работы вместе с болгарскими и сербскими партнерами. А по венгерской территории - всего 15 километров», - уточнил Путин.

«В принципе, мы можем согласовать с нашими коллегами, начать эту работу уже в начале следующего года и закончим ее достаточно быстро, если Венгрия в этом заинтересована. Насколько мы себе представляем, ответ на этот вопрос положительный», - подытожил российский лидер.

Справка УНИАН. «Турецкий поток» - газопровод протяженностью порядка 1 тыс. км, проходящий по дну Черного моря из Краснодарского края в Турцию. Его первая нитка, строительство которой завершилось в апреле 2018 года, предназначена для турецкого рынка, вторая - для поставок странам Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой ветки составит 15,75 млрд куб. м газа в год.

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Государственный газовый оператор Болгарии подписал контракт на 1,1 млрд евро (1,2 млрд долларов) с группой из Саудовской Аравии на строительство газопровода, по которому российский газ будет транспортироваться в Европу в обход Украины.

Контракт между государственным оператором «Булгартрансгаз» и консорциумом Arkad из Саудовской Аравии предполагает прокладку трубопровода протяженностью 474 км от южной границы Болгарии с Турцией до ее западной границы с Сербией. Планируется, что он, в качестве ответвления от газопровода «Турецкий поток», будет поставлять газ в Сербию, Венгрию и Австрию в обход Украины.