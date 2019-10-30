Коболев отреагировал на разрешение Дании строить "Северный поток-2"
Датское энергетическое агентство выдало разрешение на строительство газопровода "Северный поток 2" на континентальном шельфе к юго-востоку от Борнхольма (остров в Дании - УНИАН) протяженностью 147 км, говорится в сообщении ведомства.
Читайте такжеКоболев рассказал, что Россия предлагает Европе ради строительства "Северного потока-2"
«Датское энергетическое агентство предоставило Nord Stream 2 AG разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток 2» на континентальном шельфе Дании к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море», - говорится в сообщении.
Отмечается, что 15 апреля 2019 года компания Nord Stream 2 AG подала заявку на два варианта маршрута на континентальном шельфе к юго-востоку от Борнхольма протяженностью соответственно 147 км и 164 км.
«Из двух альтернатив юго-восточного маршрута, предложенных компанией, Датское энергетическое агентство одобрило самый короткий маршрут, поскольку этот маршрут обеспечивает наименьший риск и воздействие с точки зрения экологии и безопасности и, следовательно, является предпочтительным выбором», - сказано в сообщении.
По информации агентства, проект трубопровода на континентальном шельфе Дании является частью более крупного проекта трубопровода, состоящего из двух параллельных трубопроводов протяженностью 1230 км для транспортировки газа из России в Германию. Трубопроводы могут транспортировать 55 миллиардов кубометров природного газа в год. Власти России, Финляндии, Швеции и Германии выдали разрешения на реализацию проекта.
Как отметил глава правления НАК «Нафтогаз Украиины» Андрей Коболев на своей странице в Facebook, такое решение является ожидаемым.
«Мы ожидали этого решения в течение осени. Принципиальная позиция Дании задержала проект на некоторое время, но геополитическую оружие невозможно остановить инструментами, которые регулируют исключительно торговые отношения», - написал он.
Коболев отметил, что наиболее эффективным способом противодействие агрессии на сегодня являются санкции крупных западных государств.
«А нам свое делать. Еще важнее становится завершения реформы рынка газа и полное внедрение европейского энергетического законодательства в Украине. Это законодательство будет защищать нас так же, как защищает потребителей Евросоюза», - отметил глава НАК.
Справка УНИАН. Проектом «Северный поток-2» предусмотрено строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод в обход Украины планируется построить рядом с уже существующим «Северным потоком-1».
Строительство газопровода должно завершиться до конца 2019 года. Протяженность трубопровода составит 1220 км, он должен соединить российскую Усть-Лугу и немецкий Грайфсвальд.
В конце марта - начале апреля 2018 года компания Nord Stream 2 (оператор проекта строительства газопровода «Северный поток-2») получила разрешения на строительство газопровода от Германии и Финляндии, а в июне - от Швеции. При этом Дания, через территорию которой газопровод также должен проходить, соответствующее разрешение не предоставила.
В начале мая 2018 года компания Nord Stream 2 уже начала работы по строительству приемной станции будущего газопровода в окрестностях немецкого города Лубмин.
Украина выступает против строительства «Северного потока-2».