Коболев отреагировал на разрешение Дании строить "Северный поток-2"

По словам главы "Нафтогаза Украины", принципиальная позиция Дании задержала строительство проекта на некоторое время, но такое решение является ожидаемым.

Датское энергетическое агентство выдало разрешение на строительство газопровода "Северный поток 2" на континентальном шельфе к юго-востоку от Борнхольма (остров в Дании - УНИАН) протяженностью 147 км, говорится в сообщении ведомства.

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«Датское энергетическое агентство предоставило Nord Stream 2 AG разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток 2» на континентальном шельфе Дании к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море», - говорится в сообщении.

Отмечается, что 15 апреля 2019 года компания Nord Stream 2 AG подала заявку на два варианта маршрута на континентальном шельфе к юго-востоку от Борнхольма протяженностью соответственно 147 км и 164 км.

«Из двух альтернатив юго-восточного маршрута, предложенных компанией, Датское энергетическое агентство одобрило самый короткий маршрут, поскольку этот маршрут обеспечивает наименьший риск и воздействие с точки зрения экологии и безопасности и, следовательно, является предпочтительным выбором», - сказано в сообщении.

По информации агентства, проект трубопровода на континентальном шельфе Дании является частью более крупного проекта трубопровода, состоящего из двух параллельных трубопроводов протяженностью 1230 км для транспортировки газа из России в Германию. Трубопроводы могут транспортировать 55 миллиардов кубометров природного газа в год. Власти России, Финляндии, Швеции и Германии выдали разрешения на реализацию проекта.

Как отметил глава правления НАК «Нафтогаз Украиины» Андрей Коболев на своей странице в Facebook, такое решение является ожидаемым.

«Мы ожидали этого решения в течение осени. Принципиальная позиция Дании задержала проект на некоторое время, но геополитическую оружие невозможно остановить инструментами, которые регулируют исключительно торговые отношения», - написал он.

Коболев отметил, что наиболее эффективным способом противодействие агрессии на сегодня являются санкции крупных западных государств.

«А нам свое делать. Еще важнее становится завершения реформы рынка газа и полное внедрение европейского энергетического законодательства в Украине. Это законодательство будет защищать нас так же, как защищает потребителей Евросоюза», - отметил глава НАК.

Справка УНИАН. Проектом «Северный поток-2» предусмотрено строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод в обход Украины планируется построить рядом с уже существующим «Северным потоком-1».

Строительство газопровода должно завершиться до конца 2019 года. Протяженность трубопровода составит 1220 км, он должен соединить российскую Усть-Лугу и немецкий Грайфсвальд.

В конце марта - начале апреля 2018 года компания Nord Stream 2 (оператор проекта строительства газопровода «Северный поток-2») получила разрешения на строительство газопровода от Германии и Финляндии, а в июне - от Швеции. При этом Дания, через территорию которой газопровод также должен проходить, соответствующее разрешение не предоставила.

В начале мая 2018 года компания Nord Stream 2 уже начала работы по строительству приемной станции будущего газопровода в окрестностях немецкого города Лубмин.

Украина выступает против строительства «Северного потока-2».