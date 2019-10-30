Рада отклонила законопроект по сдерживанию роста цен на газ

Профильный комитет не поддержал предложенную методику формирования тарифов на голубое топливо.

Верховная Рада отклонила законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О рынке природного газа", которым предлагается ввести новую методику расчета цен на природный газ, чтобы не допустить дальнейшего повышения тарифов на голубое топливо.

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За соответствующее решение проголосовали 90 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Докладывая по законопроекту, депутат от политической партии "Оппозиционная платформа – За життя" Юрий Бойко отметил, что законопроект № 1122 восстановит справедливость в формировании и коммунальных тарифов, и цен на энергоресурсы.

"Суть его очень простая: Украина добывает 15 млрд куб. м газа, который принадлежит всем гражданам и имеет себестоимость, плюс двадцатипроцентную рентабельность - на уровне 2500 грн. В то же время 15 млрд кубометров мы закупаем извне. Этот законопроект предлагает формулу, которая дает ценовую смесь этих двух газов и дает возможность не поднимать стоимость коммунальных тарифов и цен на газ", - сказал он.

При этом глава Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявил, что члены комитета во время анализа законопроекта высказали ряд замечаний к предложенной методике расчета цены на газ и не поддержали его.

"Комитет получил вывод от Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, по законопроекту. В нем отмечается, что в соответствии с действующим законодательством полномочия по обеспечению проведения ценовой политики предоставлены Кабинету министров Украины, таким образом, предложенная методика является нецелесообразной", - отметил Герус, добавив, что за последние 7 месяцев цена на газ уже снижена на 35%.

Член депутатской фракции политической партии "Европейская Солидарность" Михаил Бондар сообщил, что в восьмом созыве этот же законопроект, этими же авторами уже был зарегистрирован. И тогда выводы бюджетного комитета, комитета по вопросам евроинтеграции и выводы Кабинета министров были негативными.

Заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Алексей Рябчин согласился с выводами комитета о том, что законопроект требует доработки. А также заявил, что правительство разрабатывает другие финансовые механизмы для экономии на коммунальных платежах. В частности, это Фонд энергоэффективности и программа "теплые кредиты", которыми граждане могут воспользоваться для модернизации своего жилья.

Как сообщал УНИАН, согласно постановлению Кабинета министров Украины, с июня Национальная акционерная компания "Нафтогаз" обязана продавать для населения газ по цене, которая является самой низкой на одной из четырех площадок - цена для коммерческих потребителей за прошлый месяц, данные Министерства экономического развития и торговли о средней таможенной стоимости газа за прошлый месяц, средневзвешенная цена на Украинской энергетической бирже и цена по правительственному постановлению №867 от 19 октября 2018 года. Компания обязана выбирать из них самую низкую.