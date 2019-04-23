Банки выдали почти 430 миллионов "теплых кредитов"

В разгар весны спрос на "теплые кредиты" набирает обороты.

С начала года государственные банки выдали почти 430 миллионов гривень "теплых кредитов" на повышение энергоэффективности украинского жилья, сообщила пресс-служба Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины.

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"Поэтому пока есть ресурсы и широкий выбор условий кредитования в четырех государственных банках, стоит принять участие в программе и заблаговременно, до следующего отопительного сезона, позаботиться о тепле в доме и о семейном бюджете", - цитирует пресс-служба главу Госэнергоэффективности Сергея Савчука.

В сообщении отмечается, что только за прошедшую неделю украинскими семьями было привлечено более 80 миллионов гривень "теплых кредитов" через такие государственные банки, как "Ощадбанк", "Укргазбанк", "ПриватБанк". В частности, за неделю было выдано 56 миллионов гривень на утепление частных домов; 23 миллиона гривень для объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД); 2,5 миллиона гривень на приобретение твердотопливных котлов.

"Всего в текущем году объем выданных кредитов достиг уже 430 миллионов гривень. Это почти половина суммы от общего прогнозируемого объема – 1,1 миллиарда гривень "теплых кредитов", с учетом государственного софинансирования в размере 400 миллионов гривень", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, механизм финансирования "теплых кредитов" предусматривает возмещение 20% суммы кредита (но не более 12 тысяч гривень) для граждан при замене газовых котлов, 35% суммы кредита (но не более 14 тысяч гривень) на энергоэффективное оборудование и материалы для физических лиц, 40% тела кредита (но не более 14 тысяч гривень в расчете на одну квартиру) на энергоэффективное оборудование и материалы для ОСМД и жилищно-строительных кооперативов. При этом гражданам, которые получают субсидию, компенсируется 70% суммы кредита.