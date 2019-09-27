Киевские образовательные заведения готовы к отопительному сезону

Заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский заверил, что все заведения будут с теплом и будут работать зимой в штатном режиме.

Заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский заверил, что образовательные заведения города на сегодняшний день уже готовы к отопительному сезону 2019-2020 годов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время расширенного заседания коллегии КГГА.

«Почти все учебные заведения нашего города готовы к подключению тепла, но в некоторых подготовительные работы еще продолжаются. Я думаю, что образовательная отрасль к зиме готова: и дети, и педагоги будут с теплом. Думаю, все заведения будут работать в штатном режиме зимой», - сказал Мондриевский.

Читайте такжеСтало известно, когда в Киеве включат отопление

По его словам, проблемными остаются на сегодня три школы в Шевченковском районе, но и они уже в ближайшее время будут готовы к подключению.

Мондриевский сообщил, что в рамках подготовки к новому осенне-зимнему периоду в учебных заведениях проведены такие работы, как замена и капремонт систем отопления, индивидуальных тепловых пунктов; капитальный ремонт инженерных сетей; ремонт кровель, фасадов и замена окон.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 сентября, заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев сообщил, что столица в целом на 97% готова к отопительному сезону.

"На сегодняшний день город готов к пуску тепла. Общая готовность - 97%. Первая, как всегда, запускается бюджетная сфера - готовность стопроцентная по состоянию на вчера", - сказал он.

По информации первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника, киевские власти намерены начать подачу тепла на объекты социальной сферы с 30 сентября по соответствующим заявкам учреждений.