НКРЭКУ снизила тариф поставщика электроэнергии «последней надежды» на четверть

Тариф поставщика был пересчитан с учетом запуска 1 июля нового рынка электрической энергии.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), снизила тариф поставщика электроэнергии «последней надежды» - госкомпании «Укринтерэнерго» с 1 октября на четверть – до 373,77 грн за МВт-ч (без НДС).

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Соответствующее решение было принято на заседании сегодня.

В НКРЭКУ отметили, что тариф на третий квартал на услуги «Укринтерэнерго» составлял около 500 грн за МВт-ч, но в связи с запуском нового рынка электроэнергии изменилась подход к расчету тарифа, что позволяет с четвертого квартала снизить его до 373,77 грн за МВт-ч.

«Прошлый тариф на услуги поставщик последней надежды рассчитывался исходя из данных цены на оптовом рынке электрической энергии, а именно: соотношение максимальных и средних цен на оптовом рынке электрической энергии, который действовал ранее. Сейчас произведен расчет, исходя из соотношения максимальных и средних цен на рынке на сутки вперед, в связи с тем, что с 1 июля у нас внедрен новый рынок электрической энергии», - отметили в нацкомиссии.

Как сообщал УНИАН, 1 июля в Украине заработал новый рынок электроэнергии в соответствии с Законом «О рынке электроэнергии», который был принят в апреле 2017 года.

По закону, соглашение с поставщиком «последней надежды» гарантирует поставки, если потребитель не заключил договор с поставщиком универсальных услуг. Соглашение с поставщиком «последней надежды» гарантирует потребителю поставку электроэнергии в течение 90 дней.

Государственное предприятие «Укринтерэнерго» определено поставщиком «последней надежды» на период с 1 января 2019 до 1 января 2021 года.

НКРЭКУ в конце декабря 2018 года установила на 2019 год тариф для поставщика электроэнергии «последней надежды» на уровне 486,06 грн за МВт-ч (без НДС).