В "Укртрансгазе" рассказали о подготовке ГТС к холодам

Компания выполнила 85% работ по подготовке объектов ГТС к отопительному сезону.

Оператор газотранспортной системы Украины госкомпания "Укртрансгаз" выполнила 85% работ по ремонту и модернизации объектов газотранспортной системы Украины в рамках плана подготовки к работе в осенне-зимний период 2019-2020 года, сообщает компания.

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"Укртрансгаз" уже выполнил 85% работ по ремонту и модернизации объектов ГТС Украины в рамках реализации плана подготовки к работе в осенне-зимний период 2019/2020", - сказано в сообщении.

В компании отметили, что в целом на 9 из 13 комплексов проведены планово-профилактические и ремонтные работы (ППР) в соответствии с планом на 2019 год.

"За май-август 2019 года в соответствии с графиками выполнения производственных программ было обследовано 142,2 километра трубопроводов, осуществлен капитальный ремонт 11,5 километра магистральных газопроводов, 26 скважин на газохранилищах и 11 газоперекачивающих агрегатов, отремонтировано 858 единиц автотранспортной техники, а также восстановлено 3541 километра линий связи и 16,6 километра линий электропередач на объектах ГТС", - сообщает пресс-служба.

Справка УНИАН. "Укртрансгаз" эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 миллиарда кубометров. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию. Также компания является оператором магистральных газопроводов, по которым природный газ транзитом поступает из Российской Федерации в страны ЕС.

100% акций "Укртрансгаза" находятся в собственности НАК "Нафтогаз Украины".