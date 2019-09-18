Новые планы со старой историей. Зачем власть планирует создать инспекцию по контролю за сферой ЖКХ

Министерство развития общин и территорий, в прошлом Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, обнародовало на своем сайте для общественного обсуждения проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно осуществления государственного контроля (надзора) в сфере жилищно-коммунального хозяйства». Суть документа сводится к созданию Государственной жилищно-коммунальной инспекции.

Свою инициативу ведомство аргументирует тем, что сейчас вопрос контроля в сфере ЖКХ является первостепенным. До 2011 года надзор соблюдения законодательства, стандартов, нормативов, норм, порядков и правил в этой отрасли осуществлялся Госжилкоммунинспекцией, но Кабинет министров ее ликвидировал и возложил надзорные полномочия на Госархстройинспекцию. Но потом и у нее право контроля сферы ЖКХ отобрали.

Как отмечают в министерстве, «сейчас отсутствует центральный орган исполнительной власти, который должен осуществлять государственный контроль (надзор) в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Вместе с тем, особое значение этот вопрос приобретает в сегодняшних условиях децентрализации и передачи части полномочий, в частности, по установлению тарифов на жилищно-коммунальные услуги, органам местного самоуправления». Мол, до принятия Закона «О государственном регулировании в сфере коммунальных услуг» тарифы устанавливались исключительно органами местного самоуправления. При этом проверку их обоснованности осуществляла Государственная инспекция по контролю за ценами или ее территориальные органы путем предоставления соответствующих выводов. Сейчас такие выводы предприятиям жилищно-коммунального хозяйства не предоставляются. Ответственность за экономическую обоснованность тарифов возлагается на органы местного самоуправления, они проверяют расчеты тарифов, предоставленные предприятиями, и принимают «тарифные» решения.

«Однако, как показала практика, отсутствие контроля ценообразования в сфере жилищно-коммунальных услуг приводит к злоупотреблениям в этой сфере, установлению тарифов с нарушением требований законодательства, что, в свою очередь, приводит к массовым социальным недовольствам в обществе. То есть, механизм контроля является недейственным, поскольку фактически органы местного самоуправления должны осуществлять контроль своих же действий и предприятий, которые ими же созданы», - подчеркивают в министерстве, добавляя, что на его адрес поступают многочисленные обращения граждан о неудовлетворительной организации органами местного самоуправления содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства, а также некачественного предоставления коммунальных услуг.

Изменить ситуацию путем создания профильной инспекции, якобы, и призван данный законопроект. Инспекция будет контролировать коммунальные услуги – от качества воды до подключения к сетям, проводить внеплановые проверки поставщиков услуг в ответ на обращение граждан. Кстати, за заведомо ложное обращение законопроектом предусмотрена ответственность.

На создание органа планируется выделить из госказны чуть более 30 млн гривен, из которых 26 млн пойдут на оплату труда членов инспекции. Правда, суммы штрафов за нарушение законодательства, норм и правил в сфере ЖКХ будут перечисляться в государственный бюджет, что «станет источником дополнительных поступлений для покрытия увеличения расходов государственного бюджета».

Как отмечают в министерстве, проект закона требует согласования с профильными ассоциациями и ведомствами. При этом подчеркивается, что «в документе отсутствуют правила и процедуры, которые могут содержать риски совершения коррупционных правонарушений». А вот принятие документа, по задумке авторов, позволит защитить права и интересы потребителей коммунальных услуг на законодательном уровне благодаря четкому контролю отрасли.

«Инспекция» отрасли, требующей незамедлительных перемен

Эксперты критически отнеслись к законопроекту, считая, что инспекция не сможет решить проблемы сферы ЖКХ, которая требует кардинальных перемен.

«Дважды в разных формах уже существовала подобная инспекция, и ни одного раза она себя не проявила. Эта инспекция станет, с одной стороны, громоотводом, который будет отводить от власти неудовольствие услугами ЖКХ миллионов украинцев. С другой стороны, это будет жилетка, в которую каждый желающий сможет поплакаться, когда ему холодно зимой в квартире, или, когда из крана бежит плохая вода, или не доходит горячая вода на девятый этаж. Но начинать нужно совсем с другого – не с создания очередной инспекции. Что она будет проверять? Как она сможет проверить наличие или отсутствие воды, температуру горячей воды? Есть нормы, которые устанавливают температурный режим, но нет норм, какой должна быть температура теплоносителя в каждой конкретной квартире. Если они даже есть, то измерить их невозможно. Должны быть объективные критерии для оценивания качества и количества предоставленных коммунальных услуг. Их могут предоставить технические средства контроля. Это, в том числе, счетчики холодной и горячей воды, тепла, причем усовершенствованные счетчики, они должны работать в онлайн-режиме, чтобы не было «совковых» комиссий, которые будут стучать в двери и просить показать данные счетчиков, а хозяева квартир не будут их пускать, так как сейчас они якобы «без штанов» и поэтому не могут открыть дверь. Все должно проводиться дистанционно и фиксироваться должны все параметры услуг. Когда это состоится, тогда и можно будет говорить о контроле. А сейчас пока не понятно, почему в квартире холодно – или двери и окна старые, или теплоноситель не соответствует стандарту. То есть, причины объективно установить невозможно. Именно поэтому история с инспекций – очередная пиар-акция. А на ее создание будут потрачены десятки миллионов гривен. Ее завалят жалобами, а вот качество услуг от этого не изменится», - прокомментировал ситуацию директор аналитико-исследовательского центра «Институт города» Александр Сергиенко.

Он считает, отрасль необходимо не контролировать, создавая очередную инспекцию, а кардинально перестраивать. Поскольку пока украинцы живут по советскому принципу: заплати за себя и за того парня. Ведь теперь, согласно новому закону о ЖКХ, счетчики в квартирах являются распределительными, а общедомовые – коммерческими. И оплачивать услугу нужно именно по ним, все «как в колхозе».

По мнению Сергиенко, создание инспекции не сменит самой системы, поэтому такие действия власти являются неэффективными.

«В нынешней сфере ЖКХ за основу берутся интересы монополистов. Все коммунальщики являются, пусть и локальными, но монополистами. У украинцев нет альтернативных водоканалов или теплокоммунэнерго. Нужно, в первую очередь, ограничить монополистов. А что новая инспекция сделает с этими монополистами? Ну, наложит на него штраф. Но этот монополист, как уже было не раз, обратится в суд, и, с большой степенью вероятности, его выиграет. И все потому, что он подает свою услугу до стенки дома, а что потом происходит в доме, его не интересует. И попробуй с него что-то взять за недогрев», - отметил Сергиенко.

Глава экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук также негативно отнесся к инициативе министерства.

«Создание новой инспекции – попытка провести некую реформу, но на самом деле все останется в нынешнем неэффективном виде. А вся система жилищно-коммунальных услуг должна быть переведена в коммерческий вид, она должна стать конкурентной в отношении потребителя, чтобы он мог свободно выбрать поставщика услуг. Только свободный рынок сможет сделать работу отрасли эффективной. И чем больше будет объединений совладельцев многоквартирных домов, тем больше будет у нас компаний-поставщиков услуг. Будет расти конкуренция на этом рынке», - отметил эксперт.

Он также считает, что для начала нужно решать вопрос с монополиями облгазов и газсбытов. Это же касается и рынка электроэнергии, поставщиков воды. Необходим контроль монополистов. Но эту проблему не решить с помощью инспекции. Это можно сделать, наладив отношения центральных органов с местной властью, создавая благоприятные условия, дабы не было никаких злоупотреблений, в том числе «тарифных».

«Никак перечисленные проблемы не решит инспекция. Она может указать, что потери, к примеру, тепла такие-то. И что? Все должно решаться Министерством развития громад совместно с местной властью, должны быть разработаны программы развития для каждого отдельно взятого населенного пункта, где есть проблемы с водой или отоплением. И это является основой политики государства, инспекция тут не поможет. Нынешняя система коммунального хозяйства является неэффективной, ее нужно менять, причем в каждом городе и поселке, учитывая их особенности. Все разговоры о том, что мы создадим инспекцию и отрасль станет контролируемой, не соответствуют действительности. Это - создание очередного источника коррупции. Нет гарантии, что эти «контролеры» не будут брать взяток за закрытие глаз на нарушения, или, наоборот, не будут создавать искусственно проблемы, заставляя платить. Там, где должен работать конкурентный рынок, или действовать местная власть, не может идти речь о какой-то инспекции», - подытожил Кушнирук.

Таким образом, к разработанному министерством законопроекту есть вопросы. И пока не ясно, будет ли работа Госинспекции эффективной и поможет ли ее контроль реформировать сферу ЖКХ, которая давно и сильно нуждается в переменах.

Нана Черная