Мировой скачок цен на нефть: на сколько вырастут цены на украинских АЗС

В конце прошлой недели мир был потрясен новостями с Аравийского полуострова – десяток то ли летевших по низкой траектории ракет, то ли боевых дронов атаковали ключевые нефтеперерабатывающие предприятия на востоке Саудовской Аравии. Эта атака привела к потере добычи 5,7 миллионов баррелей в сутки, (половина добычи в стране), или около пяти процентов мировой добычи.

Паника на мировых топливных рынках не заставила себя долго ждать. Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent в первые минуты после открытия торгов взлетела почти на 20 процентов и достигла значений в 71,95 долларов за баррель, что стало рекордным ростом за последние несколько десятков лет. Впоследствии цены на фьючерсы на Brent скорректировались до 66 долларов. Цена фьючерса на нефть марки WTI увеличилась на 11,23 процентов — до 61,79 долларов за баррель.

Согласно информации информационного агентства Reuters, если ранее предполагалось, что Саудовская Аравия сможет восстановить значительные объёмы добычи в течение нескольких дней, то сейчас в королевстве не так оптимистичны в прогнозах. На полное постановление могут уйти недели, а то и месяцы

При этом эксперты отмечают, что если королевство не сможет быстро восстановить добычу и поставки нефти, то мировые цены могут подняться и до 100 долларов за баррель.

Не остались в стороне от нового мирового кризиса и США. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил журналистам, что военные действия со стороны американской армии будут пропорциональным ответом на атаку, совершенную на нефтяные объекты в Саудовской Аравии. Впоследствии, лидер США намекнул, что двери к дипломатическому разрешению кризиса пока не закрыты.

Несмотря на то, что ответственность за атаку на себя взяли повстанцы-хуситы из Йемена, президент США отметил, что именно Иран, несет ответственность за произошедшее.

Наш хрупкий мир снова оказался на пороге политического и экономического кризиса, который однозначно затронет и Украину.

Цена далекого конфликта

Наша страна ежегодно импортирует около 80 процентов потребляемых нефтепродуктов. В связи с этим внутренняя цена зависит от трех основных факторов: котировок нефти на мировом рынке, курса национальной валюты и дефицита или профицита продукта на рынке.

По данным экспертов, каждый процент роста стоимости нефтепродуктов на границе это плюс около 10 копеек к розничной стоимости бензина с лагом в две недели, а изменение каждой гривни в курсе доллара – это 70-75 копеек к стоимости бензина также где-то через две недели. Стоимость нефтепродуктов в цене топлива на заправках – составляет около 40 процентов, налоги занимают более 30 процентов, остальные 30 процентов - логистика и маржа трейдеров.

Таким образом любые колебания цен на мировых рынках непременно приведут к изменению цен на АЗС в Украине.

Директор консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн прогнозирует, что мировой скачок цен на нефть, связанный с атакой на объекты нефтяной промышленности Саудовской Аравии, может привести к росту цены на нефтепродукты в Украине на 1,5-1,7 гривень за литр.

«По ситуации с Саудовской Аравией. После первоначального скачка цены охлаждаются, паника уходит. По последним данным, нефть - 66 долларов за баррель (+6 долларов к пятнице, или 10 процентов), на пике было 72 доллара за баррель. Думаю, это еще не окончательная цена. Пока неизвестна ситуация по росту цен на нефтепродукты, но даже, если такой скачок зафиксируется, для нас это будет означать 1,5-1,7 гривень за литр», - отметил Куюн.

Невыполненная домашняя работа

По мнению Куюна, рост мировых цен на нефть может оказаться не самой острой из возникающих проблем.

Эксперт отметил, что прогнозный дефицит баланса дизтоплива на сентябрь составляет около 25 процентов или 150 тысяч тонн, из-за проблем с транспортировкой и доставкой топлива.

Поставки из России находятся на очень низком уровне, а нефтепродуктопровод так и не заработал после введённых с 1 августа правительством Украины спецпошлин.

При этом Куюн обратил внимание, что поставки из Беларуси происходят согласно ожиданиям, но ряд трейдеров получили уведомления о возможном снижении сентябрьских отгрузок. Так, с 15 сентября на ремонт ушел Мозырский НПЗ – крупнейший поставщик в Украину (ранее ожидалось, что это произойдет 1 октября).

Эксперт также сообщил, что не удается удовлетворить потребности в ресурсе и с помощью морских поставок, где таможенная служба заблокировала работу второго по величине терминала «Южный».

«Ситуация следующая: греческий НПЗ Hellenic Petroleum и международные сюрвейеры говорят о соответствии партии в 27 тысяч тонн стандарту Евро-5, а легендарная таможенная лаборатория нашла превышение по сере. Проблема в том, что подвис не только этот груз, но он заблокировал работу всего перевалочного комплекса. Мощностей для приемки новых партий нет. А по графику ближайший танкер в 30 тысяч тонн ожидается уже 25 числа, за ним сразу еще один такой же. Если ситуация не разрешится сегодня-завтра, топливо в Украину не придет» - отметил он.

Более того, по его данным, в ближайшее время Херсонский нефтеперевалочный комплекс заявит об остановке работы.

Также он напомнил, что с 1 октября вступает в силу новый этап реформы по ужесточению контроля за оборотом нефтепродуктов, который предусматривает обязательную комплектацию уровнемерами и счетчиками нефтебазы с емкостью более 1000 кубометров, то есть подавляющее большинство украинских терминалов. По его словам, это может привести к тому, что крупные нефтебазы будут вынуждены остановиться, чтобы избежать штрафов, так как не успевают установить оборудование.

«Если до октября еще, может быть, дотянем с топливом за счет каких-никаких запасов и высоких поставок из Беларуси, то чем закрывать баланс в октябре никто не знает. А теперь еще ко всему имеем рост цен на внешнем рынке. Если вопрос снабжения не решится, те 1,5-1,7 гривень за литр покажутся за счастье, о котором много говорили на форуме YES. АЗС эконом-сегмента уже робко переставляют цены, но, если будет проблема дефицита, не удержат их и крупные сети. Опять же, речь пока только о дизтопливе. Бензин и сжиженный газ пока идут по графику», - отметил он.

По его словам, первоочередными шагами для того, чтобы не допустить кризис являются: решение проблемы с вагонами «Укрзализныци», то есть сокращение сроков доставки топлива, разблокирование поставок морем, а также перенес на конец года с 1 октября ужесточения контроля за оборотом нефтепродуктов, чтобы нефтебазы успели подготовится к изменениям.

Данные решения позволят не допустить в стране серьезный кризис, вызванный дефицитом топлива, однако корень проблемы останется: Украина все еще остается в заложниках мировой конъектуры.

Чтобы быть менее зависимой от разного рода происшествий, которые постоянно будут происходить в разных точках беспокойной планеты, нашей стране необходимо нарастить собственную добычу и переработку. Для этого Украина имеет и запасы, и технологии. Необходимы инвестиции и политическая поддержка нового руководства страны. И еще грамотная и эффективная политика правительства и парламента.

Игорь Орел