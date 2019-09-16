Цены на нефть взлетели на фоне сокращения добычи в Саудовской Аравии

Ранее аналитики и трейдеры заявили, что цены на нефть подскочат на $5–10 за баррель при открытии торгов в понедельник.

Мировые цены на нефть на открытии торгов на бирже ICE в Лондоне показали резкий рост после того, как Саудовская Аравия сократила добычу на фоне атаки дронов на заводы Saudi Aramco.

Об этом свидетельствуют данные торгов, передает РБК.

Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в ноябре выросла на 13,86%, до $69,91 за баррель. При этом в первые минуты торгов цена нефти Brent достигала значения в $71,95 за баррель. На предыдущем закрытии она составляла чуть больше $60 за баррель.

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Цена октябрьского фьючерса на нефть марки WTI увеличилась на 11,23% — до $61,79 за баррель (против почти $55 на предыдущем закрытии).

Напомним, ранее аналитики и трейдеры заявили Reuters, что цены на нефть подскочат на $5–10 за баррель при открытии торгов в понедельник, 16 сентября. При этом они допустили, что в долгосрочной перспективе цены могут подняться и до $100 за баррель в том случае, если Саудовская Аравия не сможет быстро возобновить поставки нефти.

Как сообщал УНИАН, что на востоке Саудовской Аравии в результате атаки беспилотников произошли пожары на двух нефтеперерабатывающих предприятиях национальной компании Saudi Aramco.