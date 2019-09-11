Кабмин заменил представителей государства в набсовете «Нафтогаза»

В набсовет вошли замминистра энергетики и угольной промышленности Украины Наталья Бойко и глава офиса Национального инвестиционного совета при президенте Юлия Ковалив.

Кабинет министров сменил своих представителей в наблюдательном совете Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины".

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Об этом на брифинге сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Мы заменили своих представителей в наблюдательном совете НАК "Нафтогаз". Вместо Владимира Демчишина, Сергея Попика и Константина Марьевича представителями государства в набсовете будут Юлия Ковалив и Наталия Бойко", - сказал он.

По словам Гончарука, новые представители Кабмина в набсовете НАК глубоко понимают специфику газовой сферы и специфику работы компании.

Таким образом, в Набсовет вошли замминистра энергетики и угольной промышленности Украины Наталья Бойко и глава офиса Национального инвестиционного совета при Президенте Юлия Ковалив.

В то же время Гончарук отметил, что одно место в Набсовете НАК остается вакантным.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров ввел Константина Марьевича в состав набсовета «Нафтогаза» в мае этого года, Владимир Демчишин и Сергей Попик были утверждены членами набсовета в ноябре 2017 года.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через сеть АЗС.