Крупнейшая в Украине газодобывающая госкомпания привлечет $52 миллиона кредита ЕБРР

Средства будут направлены на покупку 10 станков капитального ремонта скважин и модернизацию турбин.

Кабинет министров одобрил привлечение 52 млн долл. кредита Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) для крупнейшей в Украине газодобывающей госкомпании "Укргазвыдобування".

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Об этом написала министр финансов Оксана Маркарова в соцсети Facеbook.

«Вчера Кабмин одобрил предложение Минфина об одобрении кредита European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) для «Укргазвыдобування». 52 млн долл. от ЕБРР на увеличение добычи газа (покупку 10 станков капитального ремонта скважин (КРС) и модернизацию турбин). Ставка - месячный EURIBOR + 1% годовых, одноразовая комиссия - 1% от суммы траншей. Комиссия по обязательствам - 0,5%», - написала министр.

Как сообщал УНИАН, "Укргазвыдобування" в 2018 году, по сравнению с 2017 годом, увеличила добычу природного газа на 1,6% - до 15,496 млрд куб. м.

Справка УНИАН. «Укргазвыдобування» – крупнейшая газодобывающая компания Украины, доля которой в общем объеме добычи углеводородов в стране составляет более 70%. 100% акций компании принадлежат государственному холдингу «Нафтогаз Украины».