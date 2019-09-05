Появились подробности обысков в офисе госкомпании «Укрэнерго»

Нацполиция во время обысков в офисе госкомпании «Укрэнерго» изымает документы по делу о возможных нарушениях процедур закупки. В компании сообщили, что разрешение на обыски дано в рамках уголовного производства, которое было открыто в октябре 2018 года.

Сотрудники Национальной полиции проводят обыски в центральном офисе Оператора объединенной энергосистемы Украины – компании «Укрэнерго» и изымают документы, подозревая компанию в возможных нарушениях во время проведения закупок товаров и работ с 2016 года. Об этом сообщили в компании «Укрэнерго».

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«Повод для обысков - предположение Нацполиции относительно вероятных нарушений во время публичных закупок товаров и работ, которые компания проводила с 2016 года. При этом пока остается неясным, в каких именно правонарушениях подозревают работников "Укрэнерго" и какой вред они причинили», - сказано в сообщении.

В компании отметили, что сегодня в центральном офисе НЭК «Укрэнерго» в Киеве Главное следственное управление Национальной полиции в Киевской области начало обыски.

«Утром правоохранители на несколько часов заблокировали работу компании. Сейчас сотрудники компании вернулись на рабочие места, правоохранители изымают документы, им предоставлен доступ к офисной технике», - сообщила пресс-служба.

По информации компании, также проводятся обыски в помещениях пяти руководителей «Укрэнерго» высшего и среднего звена, руководителей региональных центров обеспечения строительства и закупок обособленных региональных подразделений компании.

«Разрешение на обыски дал Печерский райсуд Киева почти четыре недели назад (12 августа) в рамках уголовного производства, которое было открыто десять месяцев назад - в октябре 2018 года», - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию Объединенной энергосистемы страны.