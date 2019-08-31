Зеленский: "Северный поток-2» является неприемлемым и представляет угрозы для всей Европы
Украина и Польша считают, что строительство и ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" является неприемлемым и представляет угрозы для всей Европы.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал на совместной с президентом Польши Анджеем Дудой пресс-конференции в Варшаве.
«Мы уделили внимание вопросу энергетической безопасности, и здесь мы говорим с Польшей единым голосом: «Северный поток-2» является неприемлемым и несет в себе угрозы для всей Европы», - заявил он.
«Мы одновременно выступаем за диверсификацию источников энергоснабжения, а также энергетическое сотрудничество в треугольнике - Польша-США-Украина», - добавил глава украинского государства.
Справка УНИАН. Проектом "Северный поток-2" предусмотрены строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию.
Новый трубопровод в обход Украины строят рядом с уже существующим "Северным потоком-1". Строительство газопровода должно завершиться до конца 2019 года. Протяженность трубопровода составит 1220 км, он должен соединить российский Усть-Луг и немецкий Грайфсвальд.
Украина, США и ряд европейских стран выступают против строительства "Северного потока-2". В свою очередь Германия активно лоббирует строительство газопровода.
По оценкам экспертов, в результате прекращения транзита газа через территорию Украины наша страна может потерять почти 3 млрд долларов доходов в год.