Коломойский оценил "грабеж" по схеме "Роттердам+": $4,2 миллиарда за 3,5 года

При этом бизнесмен сомневается, что после такого заявления на него подадут в суд.

Бизнесмен Игорь Коломойский считает, что по схеме "Роттердам+" за три с половиной года было украдено 4,2 миллиарда долларов.

Своими подсчетами Коломойский поделился в интервью Цензору.

«Только по схеме "Роттердам+" грабеж за три с половиной года я оцениваю в 4,2 миллиарда долларов. Украина производит 180 миллиардов киловатт-часов в год. 50% производит атомная энергетика. 40% производит тепловая. 40 от 180 составляет 72 миллиарда киловатт. У Ахметова 70-80% тепловой генерации в руках, и при этом его не признают монополистом!», - заявил бизнесмен.

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По его словам, у Ахметова под контролем выработка приблизительно 50 миллиардов киловатт-часов.

«Государство у него выкупало это по цене 1,9-2,00 гривны за киловатт-час. Выкупали всегда дороже оптовых цен. Себестоимость составляет 80-90 копеек. Оптовая цена с начала действия "Роттердам+" и по июнь 2018 года колебалась от 1 гривны до 1,618 гривны. Разница между ценой покупки государством и оптовой ценой составляла не менее 50 копеек - 2 цента. 50 миллиардов киловатт-часов потребления умножаем на 2 цента - получается миллиард долларов в год – чистая прибыль Ахметова и тех, кто за ним стоял. 3,5 года будем считать 3,5 миллиарда. Плюс разница между себестоимостью производства и рыночной ценой. Плюс 700 миллионов на все про все - дотации на уголь, еще что-то там», - заявил Коломойский.

При этом он сомневается, что после такого заявления на него подадут в суд Ринат Ахметов или Петр Порошенко.

«Пожалуйста, мы готовы с цифрами в руках. У меня нет основания к ним подавать. А если они подадут на защиту - получат встречный иск. Но они не подадут. Мы расскажем про тех, кто им помогал. Вы знаете кто это? Арсений Петрович, Владимир Борисович. Петр Алексеевич, который НКРЕ управлял, вовки, кривенки и прочие», - заявил Коломойский.

Как сообщал УНИАН, 8 августа детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили о подозрении шести лицам, причастным к внедрению так называемой формулы «Роттердам+», в совершении действий, в результате которых потребителям электроэнергии нанесен ущерб на сумму 18,87 млрд грн.

По данным НАБУ, речь идет об экс-главе НКРЭКУ, действующем директоре ГП «Оператор рынка» (который на момент введения «Роттердам+» был членом НКРЭКУ), начальнике отдела НКРЭКУ, руководителе управления НКРЭКУ, заместителе коммерческого директора одной из частных компаний группы - ключевом операторе рынка теплогенерации Украины, директоре департамента одной из компаний указанной группы.

Действия всех шести человек квалифицированы по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением), а представителям частных компаний инкриминируют пособничество.

По словам руководителя САП Назара Холодницкого, другие фигурантов дела не задержаны в связи с тем, что они находятся за пределами Украины.

«В отношении них начат нормальный уголовный процесс. То есть им объявлено, оставлено подозрения, их вызвали к детективам (НАБУ) ... В случае их неявки уже будут приниматься меры для их розыска», - добавил руководитель САП.

14 августа суд избрал меру пресечения в виде 10 млн грн залога с возложением определенных процессуальных обязанностей советнику директора «ДТЭК Востокэнерго» Борису Лисовому, залог уже внесен.

Еще одному фигуранту, гендиректору «ДТЭК Сети» Ивану Гелюху избрана мера пресечения в виде залога в 9,5 млн грн с обязанностью являться к следователю и сообщать об изменении места своего пребывания.

Соломенский районный суд Киева отклонил ходатайство прокурора САП о заочном избрании бывшему председателю Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг Дмитрию Вовку меры пресечения в виде содержания под стражей по делу «Роттердам+». САП не согласен с таким решением суда и будет подавать апелляцию.

Между тем, принимая во внимание, что Вовк находится за пределами Украины и не является на вызов следователей, он 20 августа был объявлен в международный розыск.