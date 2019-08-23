Запаситесь газом впрок. Что из себя представляет новая «акционная» услуга «Нафтогаза»

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» запустила новый продукт – услугу «Газовый запас». НАК предлагает бытовым потребителям купить газ в сентябре по низкой «летней» цене для прохождения зимнего периода.

«Бытовой потребитель сможет закупить на этих условиях до 25 тысяч кубометров газа. Этот объем достаточен для обеспечения нужд домохозяйств в течение всей зимы. Воспользоваться предложением можно будет до 25 сентября. Отпускная цена «Нафтогаза» газопоставляющим предприятиям (газсбытам) в рамках этого продукта составляет 4874,42 гривни за тысячу кубометров (без НДС и стоимости транспортировки и распределения, по сути, газ сейчас стоит 6 гривен за куб)», - сказано в сообщении «Нафтогаза».

Стоит добавить, что цену газа для населения и других потребителей НАК рассчитывает согласно спецобязательствам, в соответствии с постановлением правительства.

Для максимального удобства потребителей НАК предложил участие в этой программе всем газопоставляющим компаниям.

«Цена газа для населения за прошедшие пять месяцев снизилась на 25%. Сейчас она ниже, чем год назад. Есть риск, что зимой газ подорожает, потому что на него увеличивается спрос. На это указывают и текущие биржевые прогнозы. Многие наши коммерческие клиенты уже зафиксировали свои затраты на газ, осуществив предоплату за желаемые объемы. Теперь такая возможность есть и у бытовых потребителей. Такой продукт существует на многих развитых рынках», – цитирует пресс-служба НАК главу компании Андрея Коболева.

Для того, чтобы воспользоваться новой слугой, необходимо обратиться в центр обслуживания клиентов своей газопоставляющей организации (газсбыт), иметь при себе паспорт, подписать дополнение к типовому соглашению на поставки газа, внести предоплату и пользоваться дешевым топливом в отопительный сезон, оплачивая только стоимость его транспортировки и распределения.

«Наш новый продукт предоставляет населению возможность воспользоваться преимуществами рынка природного газа, которые ранее были доступны только для коммерческих потребителей. Он даст возможность людям получить топливо по фиксированной цене, независимо от ситуации на рынке. Сейчас мы предлагаем продукт через существующую сеть газсбытов, чтобы доступ к нему получило максимальное количество потребителей. После открытия рынка газа для населения, такой продукт смогут предлагать непосредственно бытовым потребителям и «Нафтогаз», и другие игроки рынка», – заявил глава интегрированного газового дивизиона НАК Андрей Фаворов.

Для большего удобства «Нафтогаз» разместил на своем сайте карту регионов, где потребители могут обращаться в газопоставляющие компании, чтобы купить газ по «летней» цене, и инструкцию, как подписать допсоглашение.

Кроме того, НАК дала совет - в случае, если какого-то газсбыта нет на карте, нужно позвонить туда и поинтересоваться, почему он решил не давать такую возможность. Карту «Нафтогаз» пообещал постоянно обновлять.

Кстати, в самой инструкции пользования услугой есть один очень интересный пункт: 8. ООО «Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» оставляет за собой право изменять условия, место и сроки проведения предложения, о чем будет сообщено на сайте ООО «Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины».

То есть, «сюрпризы» не исключены.

Воспользоваться нельзя отказаться

Эксперт в энергетической сфере Валентин Землянский считает, что становиться в очередь за «услугой» не стоит. Но, если у вас частное домохозяйство и вы можете рассчитать объем потребления газа, а облгазы предоставляют такую услугу, то в таком случае предложение «Нафтогаза» достаточно интересное.

«Единственное - не стоит обольщаться. Поскольку это не решение тарифной проблемы, а только ее временное послабление. Вот только не понятно, как быть в данном случае с субсидиантами, почему НАК изначально не просчитала еще две категории потребителей, а только домохозяйства? Такое предложение «Нафтогаза» должно быть урегулировано соответствующими изменениями в постановление Кабмина, где должны быть прописаны решения по цене на газ для ТКЭ, для рядовых граждан, получающих субсидии. Но пока ни НАК, ни Кабмин эту тему не развивают», - отметил Землянский.

Эксперт аналитического центра DiXi Group Геннадий Рябцев оценил предложение «Нафтогаза» как вполне реальное, хотя к нему есть масса вопросов, которые требуют решения.

«Такие форвардные сделки достаточно широко распространены в мировой практике. Другое дело, что совершенно не видно к этой идее интереса облгазов. Интерес же «Нафтогаза», безусловно, прозрачен. Он получает деньги уже сегодня, причем, когда доллар по 25 гривен, а не по 29 гривен (а таким курс может быть к концу года). Кроме того, получает гарантированный сбыт, а также обеспечивает свою долю на розничном рынке природного газа. Но что получат облгазы, которые непосредственно занимаются торговлей и распределением топлива, не понятно. Ведь они могут продать закупленный газ у «Нафтогаза» зимой совсем по другой цене. Все должно быть определено условиями дополнительного соглашения, которое будут подписывать потребители с «Нафтогазом». Но каким оно будет, тоже пока не понятно. Самим «Нафтогазом» оно только вскользь упомянуто, без уточнений. Возникает вполне логичный вопрос: а почему в прошлом, позапрошлом году «Нафтогаз» такого не предлагал? Почему такая инициатива возникла именно сегодня? Да и возникла она странно. Сначала был очень эмоциональный пост Коболева в Facebook с анонсом того, что вскоре будет ошеломляющее предложение от НАК. И только потом появились официальные сообщения компании. Причем никто пока не дал никаких гарантий, что полученное в итоге потребителем будет соответствовать обещаниям. Кто будет нести ответственность, если допсоглашение будет нарушено? И что будет делать потребитель, если в январе ему скажут, что «летний» газ закончился? Обращаться в суд, который затянется на 2-3 года? А газ нужен будет уже сегодня. Все эти вопросы нужно отсылать «Нафтогазу», но он упорно не хочет отвечать», - подчеркнул эксперт.

По его словам, также масса вопросов по новой услуге «Нафтогаза» относительно субсидиантов.

«До 1 января еще более-менее все понятно, так как будет действовать постановление Кабмина относительно определения минимальной цены на газ для населения. А вот что будет 2 января, никто не знает. И этим сейчас почему-то никто не озабочен. Не думаю, что возникнут очереди желающих сегодня заплатить деньги, а завтра получить стулья. Да и средства нужны немалые. 25 тысяч кубов газа НАК предлагает купить по «летней» цене, это практически по 6 гривен за куб. Сколько же денег должно быть в кубышке украинца?», - резюмировал Рябцев.

Услуга «Газовый запас» только заработала. В скором времени станет понятно, востребована она со стороны украинцев или нет, какие ошибки в ее реализации допущены. Вероятно, их, хоть и в авральном режиме (ведь «летний» газ будет доступен только в сентябре) все-таки удастся исправить.

Нана Черная