Украина в ближайшие 3-5 лет может отказаться от дизтоплива из России – эксперт

Эксперт назвал альтернативные источники поставок дизтоплива.

Украине не грозит дефицит дизельного топлива из-за сокращения поставок из России. Более того, в течение 3-5 лет отечественный рынок может полностью перейти на другие источники поставок.

Такой прогноз дал эксперт Центра Разумкова Максим Белявский, передает «Обозреватель». В частности, по его словам, сейчас увеличится количество поставок через морские терминалы и страны Европейского Союза.

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Белявский также не исключил, что с 1 сентября – а может и раньше – поставки дизельного топлива из РФ будут восстановлены.

"Но очень интересная ситуация сложилась с работой НПЗ в Европейском Союзе. Они полностью обеспечивают потребности своих потребителей и экспортируют нефтепродукты в Венесуэлу, где временно остановились нефтеперерабатывающие заводы. Это означает, что если умело провести политику переговоров Украины с нашими европейскими партнерами, то возможно переориентировать в Украину часть нефтепродуктов, которые идут за океан", – рассказал эксперт.

Также Белявский привел и второй вариант – провести переговоры с партнерами из стран Балтии и Беларуси.

"Но увеличение импортных поставок через морские терминалы Украины будет требовать от Министерства инфраструктуры подготовить подвижной состав "Укрзализныци", просмотреть трафик загруженности основных потоков, пересмотреть тарификацию на услуги железнодорожных перевозок, пересмотреть вопрос перевалки, хранения...", – обратил он внимание.

По его мнению, Украина сможет постепенно отказаться от дизтоплива из России.

"На мой взгляд, в ближайшие 3-5 лет. Но для этого нужна системная работа. Как мы можем заместить дизельное топливо? Дизельное топливо – одно из самых дешевых моторных топлив для наших автомобилистов. Есть также пропан-бутан. И стремительно развивающееся направление автокаров. Поэтому я думаю, что нужно двигаться в сторону использования экологических топлив", – посоветовал специалист.