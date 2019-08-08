Кабмин обязал "Нафтогаз" снизить цену газа для населения

В августе цена на газ для населения составит 4640 гривень за тысячу кубометров( без НДС, тарифов на транспортировку и поставку).

Кабинет министров Украины обязал Национальную акционерную компанию "Нафтогаз Украины" в августе снизить цену газа для населения на 265 гривень за тысячу кубометров.

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Об этом сообщается на правительственном сайте.

"НАК "Нафтогаз Украины", согласно поручению премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, обязан в августе снизить цену газа для населения еще на 265 гривень за тысячу кубических метров", - сказано в сообщении.

В правительстве напомнили, что согласно постановлению Кабинета министров Украины с июня "Нафтогаз" обязан продавать для населения газ по цене, которая является самой низкой на одной из четырех площадок.

В частности, это площадка Минэкономразвития, где средняя таможенная стоимость импортируемого газа в июле составила 4812 гривень за тысячу кубических метров без НДС, Украинской энергетической биржи, где газ на август в июле продавался по цене 4654 гривень за тысячу кубических метров без НДС. Площадка "Нафтогаза", где газ для промышленности по предоплате, установленной на август, - 4640 гривень за тысячу кубических метров без НДС. Или же по цене ПСО (Положения о возложении специальных обязательств), в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины от 19 октября 2018 года № 867, которая на июль рассчитана как 7185 гривень за тысячу кубических метров без НДС.

"Самой низкой оказалась цена НАК "Нафтогаз". Поэтому цена газа в августе для населения, без НДС, тарифов на транспортировку и поставку, составит 4640 гривень за тысячу кубических метров, что меньше на 265 гривень, чем цена в июле 4905 гривень", - отметили в правительстве.

Как сообщал УНИАН, в июле премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что конечная цена на газ для населения в августе снизится минимум на 5,5% по сравнению с июльской и составит не более чем 4640 гривень за тысячу кубометров (без НДС).

3 апреля Кабинет министров Украины принял постановление №293, которым разрешил Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" устанавливать цену на газ для населения ниже предельной цены в 8,55 гривни за кубический метр.