«Укрэнерго» и польский оператор PSE заключили договор об аварийных поставках электроэнергии

Заключение договоров об аварийной взаимопомощи с пограничными странами предусмотрено общими правилами ENTSO-E для создания дополнительных резервных механизмов.

Оператор Объединенной энергосистемы Украины – госкомпания «Укрэнерго» и польский системный оператор Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) заключили договор о поставках электроэнергии в рамках аварийной взаимопомощи.

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Как сообщает «Укрэнерго», договор подписали сегодня, 5 августа, руководитель «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук, главный диспетчер Виталий Зайченко и президент PSE Эрик Клоссовски и вице-президент Томаш Сикорский.

«Это первый подобный документ, подписанный «Укрэнерго» с оператором системы передачи, который является членом ENTSO-E», - сказано в сообщении.

Отмечается, что аварийная помощь от сопредельных стран предоставляется в случаях, когда принятых мер и резервов недостаточно для того, чтобы избежать угрозы или необходимости ограничивать энергоснабжение потребителей. Она необходима для сохранения целостности энергосистемы и предоставляется по межгосударственным линиям электропередачи.

«Заключение договоров об аварийной взаимопомощи с пограничными странами предусмотрено общими правилами ENTSO-E для создания дополнительных резервных механизмов, помогающих обеспечивать надежность функционирования энергосистем», - отметили в компании.

По информации пресс-службы, договор между «Укрэнерго» и PSE регламентирует обмен электроэнергией между операторами для предотвращения или устранения чрезвычайных ситуаций в энергосистемах, определяет его механизмы и процедуру, условия предоставления помощи и тому подобное.

Документ предусматривает поставки электроэнергии в аварийных ситуациях по межгосударственной высоковольтной линии 220 кВ «Добротвор-Замость».

«Укрэнерго» готовится к интеграции в ENTSO-E. Поэтому для нас важно внедрять европейские стандарты и подходы в работе с соседними операторами системы передачи. В этом контексте договор об аварийной взаимопомощи с польским ОСП является инструментом для развития взаимоотношений между «Укрэнерго» и PSE», - цитирует пресс-служба Ковальчука.

Как сообщал УНИАН, расширение синхронной зоны энергосистемы континентальной Европы ENTSO-E за счет присоединения энергосистемы Украины является составляющей обеспечения интеграции рынка электроэнергии Украины во внутренний энергетический рынок Европейского Союза, который уже включает 41 системного оператора и 34 страны-участницы.

Справка УНИАН. Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию Объединенной энергосистемы Украины.