Украина увеличила запасы газа до 16 миллиардов кубов

В правительстве планируют до начала отопительного сезона накопить в хранилищах более 20 миллиардов кубометров газа.

Украина увеличила запасы газа в подземных хранилищах до 16 миллиардов кубометров.

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Об этом сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев на своей странице в соцсети Facebook.

"Сегодня пересекли отметку в 16 миллиардов кубометров. До начала отопительного сезона осталось 73 дня", - написал Коболева.

Как известно, 2 августа НАК "Нафтогаз Украины" сообщил об увеличении запасов газа в подземных хранилищах Украины в июле текущего года до 15,9 миллиарда кубометров, что на 23% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Справка УНИАН. Украина начала сезон закачки природного газа в подземные хранилища газа 5 апреля. В правительстве планируют до начала отопительного сезона в середине октября накопить в подземных хранилищах более 20 миллиардов кубометров газа, что позволит спокойно пережить зиму.

Со следующего года Российская Федерация может существенно сократить транзит газа через газотранспортную систему Украины благодаря строительству газопровода в обход нашей страны "Северный поток-2". Трехсторонние переговоры по этому поводу в формате Украина, Россия и Европейская комиссия запланированы на 16 сентября.