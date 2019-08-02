"Укрнафта" с начала года сократила прибыль более чем в 100 раз

На финансовый результат повлияло уменьшение стоимости реализации нефти и природного газа.

Крупнейшая нефтедобывающая компания "Укрнафта" в январе-июне 2019 года сократила чистую прибыль в 113 раз по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 18,2 миллиона гривень, с 2,06 миллиарда гривень, сообщает пресс-служба.

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При этом чистый доход компании сократился на 17,2% - до 13,9 миллиарда гривень.

В компании отметили, что на финансовые результаты повлияло то, что в 1 полугодии средневзвешенная стоимость реализации нефти составила 60,4 доллара США за баррель, что на 10,1% меньше по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 года, а средневзвешенная стоимость реализации природного газа была на уровне 7 409 гривень за тысячу кубометров, что на 18% ниже по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

"Капитальные вложения в первом полугодии составили 749 миллионов гривень, увеличившись на 86% к аналогичному периоду прошлого года. Компания значительно нарастила инвестиции в обновление оборудования, а также капитальные ремонты скважин, но ее финансирование остается на недостаточном уровне, ведь оптимальная инвестиционная программа на 2019 год предусматривает 2,9 миллиарда гривень вложений", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, "Укрнафта" в 2018 году увеличила чистую прибыль в 63 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 6,438 миллиарда гривень.

Справка УНИАН. "Укрнафта" – крупнейшая публичная нефтегазовая компания Украины. На ее долю приходится около 70% добычи нефти и конденсата, а также 11% добычи газа в Украине. "Укрнафта" является одним из крупнейших игроков на розничном рынке нефтепродуктов Украины: компании принадлежат более 560 АЗС по всей территории страны.