Süddeutsche Zeitung: «Северный поток-2» хочет через суд отменить правила ЕС, которые ему мешают

Российская сторона хочет, чтобы европейский суд отменил принятые в апреле поправки к газовой директиве Евросоюза.

Компания-оператор «Северного потока-2» подала жалобу в Суд общей юрисдикции ЕС с требованием отменить ранее принятые поправки к газовой директиве союза. В «Газпроме» убеждены, что эти изменения были разработаны специально для того, чтобы наказать и создать препятствия для построения новой ГТС, которая пролегает через Балтийское море.

А это, как считают в российской компании, которой принадлежит «Северный поток-2», нарушает юридические принципы ЕС о равном отношении и пропорциональности, — пишет Süddeutsche Zeitung. Издание напоминает, что поправки к газовой директиве ЕС были приняты в апреле. Они предусматривают, что в дальнейшем энергетические правила союза будут также касаться трубопроводов, которые ведут из третьих стран в страны-участницы.

Читайте такжеРоссии нужен короткий транзитный контракт с Украиной к вводу газопроводов в обход - Reuters

Соответственно одна и та же компания не может управлять и добычей газа, и газопроводом для его транспортировки. А именно это и происходит в «Северном потоке-2». Кроме того, оператор ГТС должен позволить другим производителям газа использовать «трубу» при уплате соответствующих средств.

Изменения в газовую директиву ЕС стали ответом на критику против «Северного потока-2». Многие страны организации убеждены, что власти России и Германии с помощью этого проекта усиливают европейскую зависимость от Москвы. Кроме того, новая «труба» вредит странам-участницам в Восточной Европе, а также странам-партнерам ЕС, таким как Украина.