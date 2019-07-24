Холодная вода может подорожать на 15%

По словам представителя президента, причиной повышения тарифов на холодную воду может стать рост цен на электричество.

Отечественные водоканалы на фоне повышения цен на электроэнергию для промышленности вследствие запуска рынка электроэнергии с 1 июля хотят увеличить тарифы на холодное водоснабжение на 15%.

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Об этом журналистам сообщил представитель президента в правительстве Андрей Герус после сегодняшнего заседания правительства.

"Для украинских предприятий выросла на 30% цена на электроэнергию. Для многих это является проблемой. В первую очередь – для водоканалов. Они уже приходят и просят повысить тариф на холодную воду для населения… Водоканалы уже хотят повысить тариф на холодную воду на 15%", - сказал он.

Герус добавил, что повышение цены на электроэнергию стало проблемой для теплогенерирующих и экспортных предприятий.

По его словам, есть несколько вариантов решения проблемы роста цены на электроэнергию для промышленности.

Этому могут поспособствовать отдельное постановление Кабинета министров о возложении специальных обязательств, решение Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, по формированию цены на электричество на сутки вперед, а также решение по тарифу от "Укрэнерго". По словам, если эти механизмы будут задействованы, то уже с 1 сентября цены на электричество для промышленности могут снизиться.

Как сообщал УНИАН, 1 июля в Украине заработал новый рынок электроэнергии в соответствии с Законом "О рынке электроэнергии", который был принят в апреле 2017 года. Данный закон предусматривает внедрение более конкурентных отношений на энергорынке, в том числе на розничном, а значит, конечный потребитель в будущем сможет выбирать поставщика электроэнергии. Закон отвечает требованиям Третьего энергетического пакета.