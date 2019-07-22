"Этот день настал": Украина максимально загрузила мощности по импорту газа

Украина планирует к следующему отопительному сезону существенно нарастить запасы газа в подземных хранилищах – до 20 млрд куб. м.

Импорт газа в Украину достиг 66,3 млн куб. м, что соответствует 100% технических мощностей.

Читайте такжеЗаполнены на 48%: в украинских хранилищах уже 15 миллиардов кубов газа

Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

«Этот день настал! Импорт газа достиг 66,3 млн куб. м, что соответствует 100% технических мощностей. Знаковое событие», - написал Макогон.

Он отметил, что, к сожалению, Украина ещё не может использовать всю свою инфраструктуру на границе, так как большая ее часть все ещё контролируется «Газпромом» и он отказывается приводить правила работы на ней к европейским нормам.

«Уверен, что с 1 января 2020 года у нас эта проблема уйдёт вместе со старым транзитным контрактом, и мы начнём работать по европейским правилам на всех ГИС (газоизмерительная станция - УНИАН) на границе», - написал он.

«Если бы сейчас у нас работали европейские правила, то мы могли бы сейчас импортировать 366 млн куб. м. 66 - физически и ещё 300 - виртуально путём замещения транзитных объемов», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, «Нафтогаз Украины» планирует к следующему отопительному сезону существенно нарастить запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) – до 20 млрд куб. м, чтобы нивелировать негативные последствия возможного прекращения транзита российского газа через Украину с 1 января 2020 года.

К началу отопительного сезона 2018-2019 годов наша страна накопила в ПХГ 17,2 млрд кубометров газа, что является рекордным показателем за последние шесть лет.

В 2018 году, по сравнению с 2017 годом, Украина сократила импорт природного газа на 24,6%, или на 3,46 млрд куб. м, до 10,59 млрд куб. м.

Украина в конце ноября 2015 года отказалась от закупки природного газа у российского «Газпрома».