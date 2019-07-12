До холодов надо пересмотреть систему субсидий на коммуналку - Зубко

По словам вице-премьера, некоторые семьи требуют поддержки, но по тем или иным причинам они ее не получили.

До следующего отопительного сезона необходимо пересмотреть систему предоставления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг.

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Об этом во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде Украины сообщил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

"Мы понимаем, что систему субсидий нужно усовершенствовать и нужно смотреть там, где действительно семьи требуют поддержки, но по тем или иным причинам они ее не получили. Действительно, до нового отопительного сезона нужно пересмотреть систему субсидий и посмотреть, что мы можем делать", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины внес изменения в программу оформления правительственной помощи в оплате жилищно-коммунальных услуг с 1 октября 2018 года.

Так, с 1 октября 2018 года при расчете жилищной субсидии не учитываются в совокупном доходе уплаченные алименты и специальная бюджетная дотация за выращивание молодняка крупного рогатого скота, которая в год составляет до 2500 гривень за голову.

Также, субсидию на общих основаниях могут получить те граждане, у которых есть задолженность по уплате единого социального взноса по вине работодателя.

Право на помощь от правительства также имеют те семьи, у которых отопительная, а не общая площадь жилья не превышает 120 кв. м для квартиры и 200 кв. м для индивидуального дома.

На сверхурочную площадь, но не более 30% от нормы, имеют право граждане, которые получают пенсию в связи с потерей кормильца, те, кто достиг пенсионного возраста или получает пенсию по выслуге лет, а также те, кто получает государственную социальную помощь по инвалидности с детства, и дети с инвалидностью.

С 1 октября 2018 года, если стоимость фактически потребленной услуги меньше объема обязательного платежа, субсидиант имеет право платить только стоимость фактически потребленной услуги.