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В Одессе выгружается первая партия американской нефти для Украины

20:31, 06 июля 2019
Энергетика
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом сообщила пресс-служба порта.

"К причалу №2Н нефтегавани Одесского порта был поставлен танкер Wisdom Venture, который доставил из США 75 тысяч тонн нефти", - сообщила пресс-служба.

По её информации, откатка груза в береговые резервуары может занять около 36 часов.

"Обозреватели специализированных СМИ обращают внимание на тот факт, что визит танкера Wisdom Venture в Одессу знаменует собой первую в истории Украины поставку нефти непосредственно из США. Сырье планируется отправить на Кременчугский НПЗ по нефтепроводу "Одесса - Кременчуг". Вслед за первой закупкой должны последовать еще несколько. Следующий танкер с нефтью сорта Bakken может прибыть в Одессу уже в августе", - добавили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, в апреле Россия ограничила экспорт в Украину российской нефти и нефтепродуктов.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что товары, такие как продукция ТЭК, в том числе уголь, нефть, и нефтепродукты, с 1 июня текущего года можно будет вывозить в Украину только на основании отдельных разрешений.

По его словам, такие действия правительства РФ вызваны тем, что ранее Украина расширила список запрещенных для импорта на территорию Украины российских товаров.

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Теги: #Одесса#импорт нефти#российское эмбарго