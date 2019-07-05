Гройсман призвал местные власти проверить обоснованность тарифов на тепло

По словам премьера, зачастую городские власти не знают, являются ли эти тарифы экономически обоснованными.

Премьер-министр Владимир Гройсман призвал городских голов и местные советы проверить, насколько экономически обоснованными являются действующие на местах тарифы на тепло и горячую воду.

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Об этом он заявил на заседании правительства в среду.

"Я призываю городских голов, которых я уважаю, залезть в каждую гривню, в каждую копейку, в каждую структурную часть себестоимости, вычистить оттуда весь "хлам" и дать людям справедливую цену. Это сегодня задача для всех городских советов и городских голов", - сказал он.

По словам Гройсмана, зачастую городские власти не знают, являются ли эти тарифы экономически обоснованными.

"Я общался с городскими головами о нашем решении, потому что восприятие разное, не все органы местного самоуправления поддерживают. Но когда я задаю вопрос мэрам: "А вы уверены, что ваша цена (тариф на тепло - УНИАН) в вашем городе является экономически обоснованной?", в ответ я слышу тишину. Если городской голова не уверен, то это означает, что на уровне предприятия нет должной работы, чтобы удостовериться в объективности этих тарифов", - сказал он.

Также Гройсман заявил, что анализ показывает завышенную "коммунальными баронами" стоимость этих услуг.

"У нас есть много информации, что теплокоммунэнерго принадлежат офшорным компаниям. Кипр, Сейшельские острова. Людям завышают цену на тепло, люди платят по этим счетам, потом эти деньги выводят в офшорные зоны. И людям некуда обратиться, чтобы их защитили», - заявил он, добавив, что правительство сегодня запустит реестр собственников теплокоммунэнерго.

Как сообщал УНИАН, 26 июня правительство приняло решение об ограничении тарифа на теплоснабжение в Украине на уровне 1400 гривень за Гкал при наличии счетчика и 35 гривень за квадратный метр - без счетчика.