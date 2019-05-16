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Эксперт прогнозирует резкое подорожание газа к октябрю

15:37, 16 мая 2019
Энергетика
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Эксперт прогнозирует резкое подорожание газа для населения / фото УНИАН

Цена на газ для населения к октябрю 2019 года может повыситься на 40% - до уровня 9700 за тысячу кубометров в связи с недостатками текущей нормативной базы и несовершенством механизмов формирования тарифов, которые влияют на формирование цены.

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Такой прогноз во время пресс-конференции высказал эксперт в области энергетики Валентин Землянский.

"Мы ожидаем, что цена на газ на 1 октября этого года составит 9700 гривень за тысячу кубических метров. То есть до января 2020 года мы выйдем на этот тариф. То есть на 40-50% от сегодняшней цены. В среднем платежка, которая сейчас составляет 4000 гривень, в ноябре будет 6000-6300 гривень. Сохранение текущей политики ведет к продолжению повышения тарифов", - сказал он.

По его словам, что будет после 2020 года, и как будет формироваться цена, остается неизвестным.

"Мы попадаем в ситуацию, когда тарифы на газ будут пересматриваться ежемесячно, соответственно будут увеличиваться. Даже когда низкий сезон на газ, то цена повышается, что говорить уже о высоком сезоне. Такую ситуацию мы будем иметь до конца года", - пояснил он.

По мнению Землянского, если правительство не примет никаких решений и не будет изменена нормативная база, то с 1 января 2020 года цена на газ уйдет в свободное плавание, без каких либо ограничений.

"Напомню, что сейчас ограничение 9700 гривень за тысячу кубометров, дальше будет то, что у нас правительство называет свободным рынком, то есть цену на газ будет устанавливать компания "Нафтогаз Украины", - уточнил он.

Эксперт пояснил, что в последнем постановлении правительства цену на газ для населения привязали к цене на голубое топливо для промышленности.

"Установлена только верхняя планка, выше которой нельзя поднимать – это 9700 гривень за тысячу кубометров, соответственно, НАК "Нафтогаз Украины" сам себе режиссер. Он устанавливает цену для промышленности и цену для населения в рамках, которые ему предоставил Кабинет министров, от 9700 гривень и ниже", - заявил он.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров и Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" разработали новый механизм определения регулируемой цены для населения и тепловой генерации с 1 мая 2019 года.

Этот механизм предусматривает следующий подход к формированию цены: если рыночная цена газа для промышленных потребителей ниже установленной в постановлении Кабмина от 19.10.18 №867, цена для населения соответственно снизится. Если же рыночная цена газа для промышленности превысит определенный правительством уровень, то цена для населения останется на этом уровне.

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Теги: #цена газа для населения#газ для населения