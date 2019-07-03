«Бензиновая» реформа в действии. Ударят ли новшества по кошелькам рядовых украинцев

В Украине заработала очередная реформа. На сей раз - одного из самых теневых секторов экономики страны - рынка нефтепродуктов. Изменения призваны очистить топливную сферу от «подзаборных» заправок, фальсификата и контрабанды.

Картина на сегодня в этой сфере удручающая. По данным Нефтегазовой ассоциации, в Украине нелегально работают, как минимум, 1500 автозаправочных станций. Количество несанкционированных складов нефтепродуктов даже невозможно подсчитать. Объем реализации топлива через «левые» АЗС достигает 40 тысяч тонн в месяц. «Теневой» рынок, в частности, в сегменте дизельного топлива, достигает 20%, а сжиженного газа - 50%. Прогнозные потери государственного и местных бюджетов, из-за происходящего в 2018 году, составили около 10 млрд гривен. В ассоциации подчеркнули, что таких объемов нелегального оборота нефтепродуктов не существует ни в одной из соседних стран - ни в Европе, ни в СНГ.

Переломить ситуацию призваны вступившие в силу 1 июля изменения в Налоговый кодекс, предусматривающие обязательное лицензирование в системе электронного администрирования деятельности по реализации, хранению и производству топлива, а также правила обращения с ним. Эти законодательные новшества были приняты Верховной Радой еще в ноябре 2018 года. И на подготовку бизнеса к «белой» жизни отводилось 7 месяцев.

В принципе, велосипед не придумывали - все нововведения соответствуют европейской практике. Вот только их имплементация, как зачастую это бывает, идет согласно украинским традициям – несовершенно.

Европейский принцип на украинский манер

В преддверии старта реформы, первой забила тревогу Европейская Бизнес Ассоциация. «Согласно новому Порядку электронного администрирования реализации топлива, вводится новая система администрирования акцизного налога на топливо и спирт этиловый с 1 июля 2019 года. Однако пока нормативная база не готова для запуска работы новой системы. Поэтому бизнес призывает отсрочить введение в действие нового порядка администрирования до 1 января 2021 года», - говорится в заявлении ЕБА.

В ассоциации отметили, что большое количество компаний, которые используют топливо для собственных нужд, должны теперь регистрироваться плательщиками акцизного налога и, соответственно, получать лицензию на хранение топлива, вести ежедневный учет и подавать электронную отчетность о ежедневных остатках горючего и объемах реализованного (использованного) топлива в Государственную налоговую службу. Причем в перечень плательщиков акцизного налога теперь попадут такие общественно важные субъекты хозяйствования как аэропорты, представители энергетической и металлургической отраслей и национальные компании, специализирующиеся на перевозках, в том числе, железнодорожных.

«Но до сих пор не разработана форма подачи заявки, чтобы зарегистрироваться плательщиком акцизного налога или зарегистрировать акцизные склады. Кроме того, нормы закона предусматривают переоборудование существующих емкостей хранения топлива - установление расходомеров и счетчиков, изменение системы учета топлива. Но как именно это должно происходить бизнес не понимает, ведь нормативные подзаконные документы еще не приняты», - подчеркивали в ассоциации, добавляя, что нужно внести изменения в соответствующий закон и учесть в них различные виды производственной деятельности.

Попросили у властей отсрочку нововведений и руководители ведущих государственных компаний. Они предупредили о рисках и возможных экономических последствиях для реального сектора экономики, а значит, и для конечных потребителей.

«Имплементация норм, введенных законом №2628, по контролю хранения топлива является фактическим переносом бремени по учету и обращению с топливом на конечных потребителей. Это попытка перераспределить рынок за счет ограничения операций с топливом его потребителями, поскольку соблюдение определенных требований невозможно из-за отсутствия прозрачных механизмов для их выполнения. Такая имплементация требует значительных дополнительных финансовых и человеческих ресурсов, не предусмотренных финансовыми планами, бюджетами предприятий, а также затратами времени, превышающими законодательно отсроченный срок вступления в силу соответствующих норм. При этом отсутствуют подзаконные нормативно-правовые акты, необходимые для внедрения системы администрирования акцизного налога по реализации топлива. Также отсутствуют нормативно-правовые акты по урегулированию технических и технологических вопросов, связанных с установкой дополнительного оборудования по учету топлива и передачи данных по показателям такого учета в органы Государственной фискальной службы… Введены лицензионные условия, касающиеся предоставления по каждому месту хранения топлива пакета разрешительных документов. При этом отсутствует четкое определение как самого места хранения топлива, так и возможность выполнить все требования по разрешительной документации. Введение дополнительной финансовой и иной ответственности за нерегистрацию акцизных складов (от 1 млн грн - за нерегистрацию каждого акцизного склада), неустановление расходомеров-счетчиков и уровнемеров-счетчиков (от 20 тысяч грн за необорудование каждого отдельного резервуара счетчиками), за использование транспортных средств, не указанных в акцизных накладных (санкция в виде изъятия топлива и транспортных средств из свободного обращения), может привести к коллапсу и остановке деятельности многих предприятий, в том числе стратегически важных для экономики Украины», - говорится в обращении руководителей предприятий.

Но Кабмин не внял просьбе бизнеса и 29 июня обнародовал постановление, которым вел порядок ведения Единого «топливного» госреестра. В тот же день налоговая служба на своем сайте объяснила, как будущим лицензиатам правильно подавать заявки. Сам реестр ГФС пообещала обновлять ежедневно.

Кроме того, своим постановлением правительство внесло изменения в ряд подзаконных актов во исполнение новых норм Налогового кодекса. И все это произошло за два дня до вступления нововведений в силу.

Происходящее поставило бизнес в сложное положение. Особенно – аграриев, у которых сейчас в разгаре полевые работы. Они до 1 июля должны были получить лицензии на хранение топлива. Для этого им надо было оформить, минимум, шестнадцать разрешений в пяти различных госструктурах. За нарушение порядка их ожидал штраф в 500 тысяч гривен, но Рада пошла навстречу - отсрочила их применение до 31 декабря 2019 года.

«У нас с 1 июля начнут действовать положения по лицензированию оборота топлива. Однако во время подготовки к реализации этого законопроекта оказалось, что большое количество субъектов хозяйствования, особенно предприятия агропромышленного комплекса, горнодобывающие, автотранспортные предприятия, не имеют некоторых из необходимых документов, чтобы получить лицензию на право хранения топлива, а штрафы, которые начнут применяться с 1 июля, составляют 500 тысяч гривен», - пояснила «отзывчивость» парламента на просьбы бизнеса глава комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

Несмотря на все перипетии, эксперты считают реформу правильной, но их мнение относительно действия правительства по ее внедрению диаметрально противоположны.

Необходимость, но не без рисков

Эксперт аналитического центра DiXi Group Геннадий Рябцев считает реформу верной, она призвана помочь вывести рынок из тени. Только ее внедрение ведется из рук вон плохо: «Это напоминает некий эксперимент, вместо правильных шагов для наведения порядка. Как гадание на ромашке – получится или нет. А за такие действия будут расплачиваться конечные потребители – украинцы. К примеру, до сих пор практически никто не смог получить лицензию, так как это требовало реестра, а его к старту реформы не было. Решение о его введении, сам порядок и схема оформления заявок были приняты правительством только 29 июня. Вопрос - как можно было за это время сверстать программное техническое обеспечение?».

Эксперт отмечает, что, по факту, реестр создан на бумаге – постановлением Кабмина. Но его нельзя запустить за два дня до начала работы новых правил. «В итоге, на сегодня нет ни одного владельца заправки, который получил бы лицензию. Это значит, что в любой момент налоговая проверка может оштрафовать собственника АЗС на 250 тысяч гривен. Его работа - нелегальная. И времени на исправление ситуации нет. Чтобы получить лицензию, нужно оформить порядка десяти всевозможных разрешительных документов. А чтобы запастись топливом для проведения посевной или уборочной, аграриям нужно оформить шестнадцать разрешительных документов в пяти органах власти. Кроме того, энергетики и металлурги просто не смогут сейчас хранить резервное топливо для газо-мазутных установок, так как у них нет лицензий на это. Причем нововведения - а все они заработали в середине года - требуют значительных дополнительных финансовых и человеческих ресурсов, а бюджеты предприятий сверстаны, они сейчас не могут себе этого позволить, предоставленного времени для адаптации было недостаточно», - подчеркнул Рябцев.

При этом, по его словам, с двойными сложностями столкнутся и госпредприятия, поскольку их финансовый план утверждается акционером, в частности, или Фондом госимущества, или правительством, а средств нет. «А если даже предприятие идет отдельной строкой в госбюджете, то средства направлять не на расписанную статью расходов – уголовное дело. Вот и получается, исходя из того, что нефтепродукты являются инфраструктурными товарами – от их цены зависит стоимость всех товаров и услуг в Украине, то те риски, которые заложены несовершенным законодательством, будут перенесены на конечного потребителя. Перенесут их и коммерческие предприятия, которые используют топливо для собственных нужд», - отметил эксперт.

В качестве примера Рябцев напомнил о ситуации с аграриями: если некое фермерское предприятие заключило соглашение на поставку одной цистерны топлива по оптовой цене для прохождения сезона, то теперь, по новым правилам, оно лишено возможности его хранить, так как не может, по ряду причин, получить лицензию – не успевает по времени, нет средств на этот вид деятельности, не хватает человеческих ресурсов. В этом случае фермер будет вынужден закупать топливо мелкими партиями на АЗС с розничной наценкой от 4 до 8 гривен на литре. Как результат, стоимость сельскохозяйственной продукции возрастет пропорционально.

По словам Рябцева, существуют еще и коррупционные риски. Если сейчас предприятие не успело получить лицензию, оформить все согласно новым правилам, но останавливать свою деятельность не может в силу ряда причин, то ему придется «подмаслить» налогового инспектора, чтобы он закрыл глаза на этот факт. С другой стороны - законопослушный оператор прекратит свою деятельность для соответствия нововведениям. Это значит, что на рынке сократится предложение. А это, в свою очередь, означает рост цен на товары или услуги.

«Есть масса вопросов к Гройсману. Как можно было запустить реформу рынка, если он к этому не готов? Видимо, сейчас правительству не до этого, премьер занят выборами. И не факт, что к концу года все утрясется. У нас «Роттердам+» тоже вводился временно, на пару месяцев, а по факту работал более двух лет. А пока все упущенное будут наверстывать, пострадает рядовой украинец. Он и ответит за все промахи правительства», - резюмировал эксперт.

Иного мнения придерживается директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн. Он считает реформу необходимой и беспрецедентной за все годы независимости. И, по его мнению, это не она «сырая», а украинский бизнес.

«Все хотят перемен, все кричат, что нужно искоренить недобросовестную конкуренцию, «черный» рынок, фальсификат, но на деле никто не хочет меняться. Все разговоры о том, что, дескать, не успеваем перейти на новые правила, финпланы сверстаны, не хватает финансов, – это спекуляции, лишь бы ничего не делать для изменения ситуации. Особенно кричат аграрные и промышленные предприятия. Якобы все, что происходит, это ущемление малого бизнеса. Если разобраться в сути реформы, а ее инициаторы недостаточно поработали в плане информирования, то ничего из ряда вон выходящего нет. Главный ее элемент – ревизия рынка, всех инфраструктур по реализации и хранению топлива. Чтобы получить лицензию на эти виды деятельности, нужно предоставить все необходимые документы, которые и так должны быть. То есть, продаешь топливо, хранишь или производишь его, - предоставь разрешительные документы. И только на этом этапе вскрылось, что масса представителей топливного бизнеса не имеют таких документов, или имеют не в полном объеме. То есть, рынок работает в полулегальном состоянии. А речь идет об очень серьезной сфере. У нас постоянно взрываются заправки, горят нефтебазы. И причина только одна – все эти объекты работали вне законодательного поля», - отметил Куюн.

По его словам, нарекания еще идут от тех, кто работает на старом, советском оборудовании, и не содержит его в надлежащем состоянии, или цистерну с топливом держит прямо во дворе. Новшество же заключается в том, что все склады нефтепродуктов – как стационарные, так и передвижные – должны быть оборудованы счетчиками. Государство, как получатель огромного количества «топливных» налогов, а в оптовой цене 50% - налоги (акцизный сбор и НДС), на законном основании хочет знать: откуда топливо поступило, сколько его было использовано и куда.

«Трейдеры в южных регионах открыто говорят, что там, к примеру, аграрии закупают нефтепродукты только за наличные, мимо государственной кассы. То есть, данный сектор полностью находится в «тени». Покупают либо фальсификат, либо контрабанду. А если прозрачно это делают, то все потом оформляется по «серым» схемам. И так длится десятилетиями. Теперь любое движение топлива должно быть задокументировано, даже бензовоз будет иметь онлайн электронную декларацию. По пути его следования инспектор всегда сможет проверить легальность топлива. Бумажные товаротранспортные накладные ушли в небытие. А «черный» рынок как раз и использует этот транспорт. Но в этом и есть выигрыш потребителя – «левое» топливо теперь будет очень проблематично реализовать. Конечно, уже завтра фальсификат не исчезнет. Но со временем новая система вычистит рынок. Все шероховатости с реестром, лицензиями и прочим будут аннулированы и быстрей, чем до конца года. По ходу реформы будут вноситься изменения в законы для исправления неточностей, но принцип реформы не подлежит никакому сомнению», - сказал эксперт.

Он не исключает, что для аграриев, которые сейчас лоббируют отмену реформы в их отношении, топливо станет дороже, так как из-за невозможности его хранения им придется закупать нефтепродукты у лицензированных операторов, а не как раньше - без акцизов и налогов. Но затраты на топливо в себестоимости сельскохозяйственной продукции составляют от 5 до 10%. Таким образом, цена на этот товар существенно не изменится.

«И по поводу реестра. Многие налоговики на местах, как и бизнес, не верили, что система сможет запуститься. Поэтому все и не было сделано в срок. Также поступил и менеджмент компаний – упустил время, а потом не знал, как свой прокол поднести акционерам, поэтому и решили «валить» закон. Норма по уровнемерам была принята еще в 2016 году. Но с тех пор постоянно откладывалось ее внедрение. Вот, сейчас она заработала. Но ведь все это время никто ничего не сделал, чтобы быть к этому готовым… Вскоре все нормализуется и заработает как часы», - подытожил Куюн.

Все минусы и плюсы «топливной» реформы проявят себя очень быстро. Хотелось бы, чтобы негатива было как можно меньше. И чтобы за эти риски не расплачивался рядовой украинец.

Нана Черная