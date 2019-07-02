Запуск рынка электроэнергии стал похоронами формулы "Роттердам+" – Гройсман

Премьер отметил, что его главным заданием при запуске нового рынка было отсутствие каких-либо скачков цены на электроэнергию для граждан.

Запуск рынка электрической энергии Украины автоматически ликвидировал действие формулы расчета стоимости угля в тарифах на электроэнергию на основе европейского индекса API2 (формула "Роттердам+").

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Об этом во время эфира на одном из телеканалов заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Мы запустили новый рынок электрической энергии. Это – официальные похороны формулы "Роттердам+". Я всех с этим поздравляю, потому что запуск рынка электрической энергии дал возможность её похоронить", - сказал он.

Гройсман отметил, что его главным заданием при запуске нового рынка было отсутствие каких-либо скачков цены на электроэнергию для граждан.

"Докладываю. Задача выполнена. С 1 июля рынок заработал, и ни на копейку электроэнергия для украинских граждан не повышена", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 1 июля в Украине заработал новый рынок электроэнергии в соответствии с Законом "О рынке электроэнергии", который был принят в апреле 2017 года. Данный закон предусматривает внедрение более конкурентных отношений на энергорынке и отвечает требованиям Третьего энергетического пакета.

Как сообщили в энергохолдинге ДТЭК, в ходе первых биржевых торгов по продаже электроэнергии на рынке на сутки вперед цена электроэнергии ТЭС компании ДТЭК снизилась на 12% по сравнению с первым полугодием текущего года и составила 1,569 гривни за кВт-ч.

23 августа 2018 года Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), отменила ряд нормативных документов регламентирующих работу украинской энергетики. В частности, в перечень попала и скандально известная формула "Роттердам+", которая, как указано в решении, будет отменена с 1 июля 2019 года.

Справка УНИАН. Формула "Роттердам+" была утверждена постановлением НКРЭКУ №289 от 3 марта 2016 года "Об утверждении Порядка формирования прогнозируемой оптовой рыночной цены электрической энергии". Согласно ей, предельная стоимость энергетического угля в тарифе на электроэнергию, которую производят ТЭС, формируется на основе биржевых цен на уголь в Европе (в портах Роттердам, Амстердам, Антверпен). В НКРЭКУ заявляли, что такая методика расчета должна была устранить ручное регулирование цен, обеспечить независимость от поставок из зоны АТО и избавить Украину от проблем с накоплением достаточного количества угля для прохождения отопительного сезона.

Эта формула была раскритикована экспертами, а также правительством. В частности, министр энергетики Игорь Насалик сказал, что новое ценообразование не решило проблемы диверсификации поставок угля, а глава Ассоциации потребителей энергетики коммунальных услуг Андрей Герус заявил, что благодаря новой формуле тепловая генерация, большая часть которой находится в руках бизнесмена Рината Ахметова, дополнительно заработала более 10 миллиардов гривень.