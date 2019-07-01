Forbes: Для Украины битва за энергетическую независимость самая важная

Энергетическая и физическая украинская безопасность сильно привязаны к транзиту российского газа, и это большая проблема

У Украины есть проблема с энергетической безопасностью, «величиной с Днепр». И это несмотря на то, что у нее есть третьи по величине залежи гидрокарбонатов в Европе (после России и Норвегии), а также несмотря на быстрый рост украинского сектора альтернативной энергетики. У Украины также есть впечатляющий флот ядерных реакторов времен СССР, которые позволяли стране по состоянию на 2018 год быть экспортером электричества.

Но несмотря на все это, Украина до сих пор не может нарастить энергетическую самодостаточность, чтобы полностью разорвать железную хватку России, — пишет Forbes. Пока она это не сделает, она не сможет построить настоящую экономическую и политическую независимость. За проблемой энергетической безопасности стоит смесь из чрезмерной зависимости от российских нефти, газа, угля и урана, а также острой необходимости в реформах.

Хотя Украина больше не покупает газ у своего агрессивного восточного соседа, она до сих пор зависима от «Газпрома» из-за его выплат за транзит. Через украинскую территорию проходит главный транспортный маршрут для российского газа в Европу. Киев получает из него примерно три миллиарда долларов ежегодно. Это составляет 2,5% ВВП страны. Более того, свыше 64% украинского угля и 55% нужного ей обогащенного урана до сих пор поступают из России. Также Киев платит Москве за захоронение ядерных отходов.

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Кроме внешней зависимости у Украины есть серьезные проблемы в домашнем энергетическом секторе. Инфраструктура стареет. Она остро нуждается в обслуживании и обновлении. Энергетический рынок монополизирован, неэффективен и отравлен коррупцией. Чрезмерная регуляция и усложненные процедуры лицензирования становятся помехой для добычи значительных залежей нефти и газа на украинской территории. Это создает привлекательную среду для притока инвестиций. Возобновляемые источники энергии на подъеме значительной степени из-за находчивых олигархов. Но этот сектор еще не скоро сможет заменить ТЭЦ и АЭС, которые произведут 55 Гвт. Вместе эти проблемы представляют экзистенциальную угрозу для Украины.

Масштабный транзит российского газа через Украину в Европе может закончиться, когда «Газпром» достроит проект «Северный поток-2» стоимостью 11 миллиардов долларов, который свяжет Россию с крупнейшим потребителем газа на континенте – Германией. Трубопровод, протяженностью 1230 километров, обходит Украину через Балтийское море. Когда он будет построен, Москва сможет перекачивать через него до 110 миллиардов кубометров газа. Если вспомнить, что другой проект «Газпрома» под названием «Турецкий поток» имеет пропускную способность 32 миллиарда кубометров, планы Кремля обойти Украину становятся очевидными.

Киев не просто потеряет немалые деньги, которые он получал за транзит. У России больше не будет экономических причин воздерживаться от дальнейшей агрессии. В итоге можно сказать, что украинская экономические и физическая безопасность получают чрезвычайную выгоду от российских поставок.

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«К счастью для Украины, шансы разрыва транзита в 2020 году мизерные. Россия не будет иметь мощностей, чтобы перекачать все 90 миллиардов кубометров газа без транзита через Украину до конца года. И вероятно она не сможет это сделать и до 2022-го. «Северный поток-2» близится к завершению, но не сможет запуститься в запланированный срок», - сказал эксперт по энергетической безопасности Джеймс Грант.

Более того, «Турецкий поток» не заработает на полную мощность к 2021 году. Пока две новые ГТС не будут введены в действие, Россия не сможет выполнить свои европейские контракты без Украины. И если Киев будет умным, он сможет использовать это, чтобы добиться подписания выгодного долгосрочного контракта с «Газпромом», который выигрывает несколько лет.