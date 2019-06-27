ЕБРР выделит Украине почти 150 миллионов евро на модернизацию электросетей

Реализация проекта позволит повысить эффективность и надежность передачи электроэнергии в регионах Украины.

Кабинет Министров Украины одобрил распоряжение о целесообразности привлечения займа Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в сумме 149 миллионов евро для реализации проекта модернизации сети электропередачи, сообщается на сайте Министерства финансов.

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Согласно сообщению, реализация проекта будет осуществляться госпредприятием "Укрэнерго" и позволит повысить эффективность и надежность передачи электроэнергии в Западном, Северном, Южном и Центральном регионах Украины. Модернизация ключевой инфраструктуры системы передачи также является одним из составляющих интеграции украинской энергосистемы в энергосистему Европы ENTSO-E.

Отмечается, что проект предусматривает замену трансформаторного оборудования и реконструкцию 12 подстанций с использованием автоматизированных систем управления технологическими процессами на подстанциях.

Комплекс мер, предусмотренных проектом, позволит управлять оборудованием подстанций из региональных центров в режиме реального времени без постоянного присутствия на объектах оперативного персонала. Введение цифровых технологий с автоматической системой управления является основой для внедрения разумных сетей энергоснабжения - Smart Grid.

"Привлечение кредитных средств международных финансовых организаций позволяет осуществить ряд эффективных мер по реализации стратегии развития компании и усиления энергетической инфраструктуры", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, расширение синхронной зоны энергосистемы континентальной Европы ENTSO-E за счет присоединения энергосистемы Украины является составляющей обеспечения интеграции рынка электроэнергии Украины во внутренний энергетический рынок Европейского Союза, который уже включает 41 системного оператора и 34 страны-участницы.

Справка УНИАН. Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию Объединенной энергосистемы страны. "Укрэнерго" является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности.