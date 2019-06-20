Жена Медведчука увеличила свою долю в российской нефтяной компании

Доля Оксаны Марченко в российской нефтяной компании увеличилась с 50,1 до 61%

Жена председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - По жизни" Виктора Медведчука, телеведущая Оксана Марченко, увеличила долю в российской компании "НЗНП Трейд", которая бурит нефтяные скважины в Ханты-Мансийском автономном округе России.

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Об этом сообщает theБабель.

"Ее доля увеличилась с 50,1 до 61%, сообщает издание со ссылкой на реестр юридических лиц России", - говорится в сообщении.

Кроме этого, бизнес-партнер Марченко - бизнесмен-аграрий Сергей Кислов, который владеет компаниями ООО "Развитие" и ООО "Долл", - вышел из соучредителей "НЗНП Трейд".

"Изменения среди учредителей предприятия состоялись в конце мая 2019 года. Именно тогда возросла доля кипрской компании Ventolor Holding LTD, которой единолично владеет Оксана Марченко через TUMILLON INVESTMENTS LTD", - подчеркивает издание.

О том, что Оксана Марченко осваивает Гавриковское нефтяное месторождение в России стало известно в сентябре 2018 года. Журналисты обнаружили, что бизнес семьи Медведчука в РФ основано после 2014 года.