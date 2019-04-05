Беларусь купила у окружения Медведчука трубопровод для поставок топлива из РФ

"Нефтебитумный завод", конечным бенефициаром которого указан белорусский бизнесмен Николай Воробей, стал владельцем 51% доли "ПрикарпатЗападтранса".

Унитарное предприятие "Нефтебитумный завод" (Беларусь) завершило сделку по приобретению контрольного пакета в нефтепродуктопроводе "ПрикарпатЗападтранс".

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Об этом сообщает Цензор.нет со ссылкой на данные украинского реестра юридических лиц.

"По данным реестра, "Нефтебитумный завод", конечным бенефициаром которого указан белорусский бизнесмен Николай Воробей, стал владельцем 51% доли "ПрикарпатЗападтранса", - говорится в сообщении.

Остальные 49% остались за швейцарской компанией International Trading Partners (ITP) (48%) и ее владельцем Анатолием Шефером (1%).

Размер уставного капитала не увеличивался, он по-прежнему составляет 105,56 миллиона гривень.

Как сообщалось, ранее белорусский бизнесмен Николай Воробей заявил, что "Нефтебитумный завод" планирует организовать трубопроводные поставки дизельного топлива с Мозырского нефтеперерабатывающего завода после покупки нефтепродуктопровода "ПрикарпатЗападтранс".

Напомним, собственником швейцарской International Trading Partners AG, которая в феврале 2016 года купила "ПрикарпатЗападтранс" у "Транснефти", указан гражданин Германии Анатолий Шеффер. По данным СМИ, он связан с окружением Виктора Медведчука.

В конце сентября 2017 года совет директоров "Роснефти" одобрил сделку о поставке на экспорт в адрес также принадлежащей Шеферу ITC Industry Trading Company SA (Швейцария) дизтоплива в общем количестве от 30 миллионов до 50 миллионов тонн (от 3 миллионов до 5 миллионов тонн в год в опционе поставщика).

Срок действия договора составляет 10 лет (с 1 января 2018 года) с возможностью поставки переходящих объемов до 30 июня 2028 года включительно. Цена каждой поставки определяется по формуле исходя из рыночных котировок дизельного топлива.