Рынок электроэнергии может стать причиной новых коррупционных схем - Герус

Он также обратил внимание на фактическую монополию на рынке производства электроэнергии в стране.

Запуск рынка электроэнергии может привести к появлению новых коррупционных схем, сообщил журналистам после заедания правительства представитель президента Украины в Кабинете министров Андрей Герус.

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"Запуск этого рынка, когда произойдет прыжок цены, образуются две очень разные цены: для населения на уровне одной гривни, для промышленности - на уровне более трех гривен. На этом можно делать большие коррупционные схемы", - сказал он.

Кроме того, Герус обратил внимание на фактическую монополию на рынке производства электроэнергии в стране.

"У нас нет конкуренции, у нас у двух участников почти 90% производства электроэнергии. У нас компания ДТЭК в украинский энергорынок продает по 60 евро за МВт/ч, а в Венгрию ту же электроэнергию - по 40 евро, потому что в Венгрии есть конкуренция, а у нас нет. У нас перекрыта возможность поставлять электроэнергию европейским поставщикам из Европы", - сказал он.

По его словам, ни НКРЭКУ, ни Министерство энергетики не выполнили рекомендацию Антимонопольного комитета относительно разрешения покупать электроэнергию у европейских производителей. "Рынок остался замонополизированным, сейчас его просто хотят перестать регулировать", - сказал Герус.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров возложил специальные обязательства по поставке электроэнергии для нужд населения с 1 июля 2019 года до 31 декабря 2020 года на государственные энергогенерирующие компании "Энергоатом", "Укргидроэнерго", а также на "Укрэнерго" и операторов систем распределения.

По словам министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика, данное решение позволит не поднимать цены на электроэнергию для населения в новом рынке электроэнергии.

Представительства Европейского Союза и Европейского инвестиционного банка в Украине, а также Европейский банк реконструкции и развития рекомендовали отложить внедрение нового рынка электрической энергии в нашей стране на ограниченный период времени из-за того, что важные регуляторные нормы и IT-системы еще не готовы.

Один из ключевых кредиторов Украины Всемирный банк поддерживает направленный на внедрение конкуренции Закон "О рынке электрической энергии", однако рекомендует перенести запуск нового рынка в Украине на 1 октября текущего года в связи с неготовностью некоторых положений нормативно-правовой базы и IТ-систем.

Президент Украины Владимир Зеленский также поддержал перенос даты запуска нового рынка электроэнергии на три месяца или на один год.

Справка УНИАН. В середине апреля 2017 года Верховная Рада приняла Закон "О рынке электроэнергии". По словам одного из авторов документа, этот закон приведет к тому, что в сегментах генерации электроэнергии и ее поставок для конечных потребителей возникнут конкурентные отношения, что заставит производителей повышать свою эффективность и выведет с рынка неэффективную генерацию. Внедрение нового рынка электроэнергии также позволит выбирать разных поставщиков электроэнергии. Первые торги электроэнергией в новообразованных сегментах рынка должны стартовать в Украине 1 июля 2019 года.