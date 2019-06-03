Эксперт назвал два способа слезть с российской "нефтяной иглы"

По оценкам эксперта, сейчас доля отечественных нефтепродуктов на украинском рынке составляет около 15%.

Украина в ответ на введение Россией ограничений на поставки нефтепродуктов должна принять меры по вытеснению российского топлива со своего рынка.

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Об этом заявил директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, передает «Обозреватель». По его словам, есть два способа диверсификации рынка, чтобы слезть с российской "нефтяной иглы".

"Первый способ – наращивание переработки нефти на наших заводах. Например, мощнейший завод "Укртатнафта" в Кременчуге загружен даже не на 30% в последние годы. Там есть потенциал для увеличения производства", – сказал Куюн.

"Второй способ – это импорт морем. У нас есть порты, а на море существует нелимитированное количество нефтепродуктов. Они немного дороже, чем из России и Беларуси, но это не критично. Мы говорим о 1-1,5 грн за литр", – отметил он.

По оценкам эксперта, доля отечественных нефтепродуктов на украинском рынке составляет около 15%.

"Перспектива увеличения добычи нефти достаточно ограничена. Это может быть 25% за 5-6 лет, но радикально нарастить добычу невозможно. Поэтому нам нужны комплексные меры. Например, использование природного газа метана в качестве моторного топлива... Надо принимать несколько мер, чтобы получить желаемый результат", – пояснил он.

Куюн также пояснил, что ждет Украину после того, как российские компании с 1 июня должны ввозить нефть и нефтепродукты только по специальным разрешениям.

"Сейчас ожидания нормальные. Поставщики говорят, что разрешения на поставки есть... С 1 июня не будет никаких сюрпризов. Пока что на рынке очень большие запасы всех марок топлива, сжиженного газа, дизтоплива. Поэтому я думаю, что не стоит паниковать, сегодня-завтра будет все известно и уже точно можно будет говорить, как будет развиваться ситуация", – резюмировал эксперт.