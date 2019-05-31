В СНБО высказались за перенос запуска рынка электроэнергии - Данилюк

По его словам, окончательную позицию будет формировать Кабинет министров.

Большинство членов Совета национальной безопасности и обороны Украины в ходе совещания, которое проходило под председательством президента Украины Владимира Зеленского, высказались за перенос запуска нового рынка электроэнергии.

Читайте такжеВ Минэнерго не уверены в целесообразности запуска энергорынка с 1 июля

Об этом сообщил в ходе брифинга секретарь СНБО Александр Данилюк.

"Большинство участников заседания сошлись на том, что введение в действие закона (О рынке электроэнергии - УНИАН) нужно откладывать. Вопрос, делать это на 3 месяца, на 9 месяцев или на год. Но также была позиция, что надо готовиться к тому, что он все-таки будет внедрен", - сказал Данилюк.

"Не последнюю роль играет способность внести изменения в закон, который отсрочит. Воспримет ли Верховная Рада этот закон как приоритетный, будет ли достаточно голосов? Сейчас этот вопрос открытый. Окончательную позицию будет формировать Кабинет министров", - добавил секретарь СНБО.

Также он сообщил, что через 2 недели будет проведено еще одно заседание СНБО на энергетическую тему, на котором будут приняты необходимые решения.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Владимир Зеленский также поддержал перенос даты запуска нового рынка электроэнергии на три месяца или на один год.

Представительства Европейского Союза и Европейского инвестиционного банка в Украине, а также Европейский банк реконструкции и развития рекомендовали отложить внедрение нового рынка электрической энергии в нашей стране на ограниченный период времени из-за того, что важные регуляторные нормы и IT-системы еще не готовы.

Один из ключевых кредиторов Украины Всемирный банк поддерживает направленный на внедрение конкуренции Закон "О рынке электрической энергии", однако рекомендует перенести запуск нового рынка в Украине на 1 октября текущего года в связи с неготовностью некоторых положений нормативно-правовой базы и IТ-систем.

Справка УНИАН. В середине апреля 2017 года Верховная Рада приняла Закон "О рынке электроэнергии". По словам одного из авторов документа, этот закон приведет к тому, что в сегментах генерации электроэнергии и ее поставок для конечных потребителей возникнут конкурентные отношения, что заставит производителей повышать свою эффективность и выведет с рынка неэффективную генерацию. Внедрение нового рынка электроэнергии также позволит выбирать разных поставщиков электроэнергии. Первые торги электроэнергией в новообразованных сегментах рынка должны стартовать в Украине 1 июля 2019 года.