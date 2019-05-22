Зеленский назначил Геруса своим представителем в Кабмине

18 апреля Зеленский представил членов своей команды, среди которых, в частности эксперт в энергетической сфере Герус.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Геруса своим представителем в Кабинете министров. Соответствующий указ от 22 мая обнародован на сайте президента. "Назначить Геруса Андрея Михайловича представителем президента Украины в Кабинете министров Украины", - сказано в документе. Как сообщал УНИАН, 18 апреля Зеленский представил членов своей команды, среди которых, в частности эксперт в энергетической сфере Герус.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter