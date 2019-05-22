Зеленский назначил Геруса своим представителем в Кабмине
10:37, 22 мая 2019Политика
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18 апреля Зеленский представил членов своей команды, среди которых, в частности эксперт в энергетической сфере Герус.
Соответствующий указ от 22 мая / пресс-служба
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Геруса своим представителем в Кабинете министров.
Соответствующий указ от 22 мая обнародован на сайте президента.
"Назначить Геруса Андрея Михайловича представителем президента Украины в Кабинете министров Украины", - сказано в документе.
Как сообщал УНИАН, 18 апреля Зеленский представил членов своей команды, среди которых, в частности эксперт в энергетической сфере Герус.
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