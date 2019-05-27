Президент поддерживает перенос запуска рынка электроэнергии в Украине – Герус

При этом Герус отметил, что решение о переносе должен принять парламент.

Президент Украины Владимир Зеленский поддерживает перенос даты запуска нового рынка электроэнергии, который должен заработать в Украине 1 июля, на три месяца или на один год.

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Об этом в Facebook сообщил представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус.

"Президент готов и на год, и на 3 месяца. Но это отсрочить может только парламент, потому что это закон", - написал он.

Как сообщал УНИАН, ранее Представительства Европейского Союза и Европейского инвестиционного банка в Украине, а также Европейский банк реконструкции и развития рекомендовали отложить внедрение нового рынка электрической энергии в нашей стране на ограниченный период времени из-за того, что важные регуляторные нормы и IT-системы еще не готовы.

В середине апреля 2017 года Верховная Рада приняла Закон "О рынке электроэнергии". По словам одного из авторов документа, этот закон приведет к тому, что в сегментах генерации электроэнергии и ее поставок для конечных потребителей возникнут конкурентные отношения, что заставит производителей повышать свою эффективность и выведет с рынка неэффективную генерацию. Внедрение нового рынка электроэнергии также позволит выбирать разных поставщиков электроэнергии. Первые торги электроэнергией в новообразованных сегментах рынка должны стартовать в Украине 1 июля 2019 года.