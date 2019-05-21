Нацкомиссия не видит преград для запуска с 1 июля рынка электроэнергии

Для этого были приняты все основные нормативно-правовые акты законодательства.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), не видит преград для запуска с 1 июля нового рынка электроэнергии, сообщил в ходе конференции заместитель начальника управления энергорынка НКРЭКУ Владимир Бутовский.

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"Комиссия не видит каких-либо преград для запуска с 1 июля полномасштабного рынка. Для этого были приняты все основные нормативно-правовые акты законодательства", - сказал он.

При этом он отметил, что комиссия продолжает работу над вторичным законодательством для полноценного запуска рынка с 1 июля.

Как сообщал УНИАН, в середине апреля 2017 года Верховная Рада приняла Закон "О рынке электроэнергии". По словам одного из авторов документа, этот закон приведет к тому, что в сегментах генерации электроэнергии и ее поставок для конечных потребителей возникнут конкурентные отношения, что заставит производителей повышать свою эффективность и выведет с рынка неэффективную генерацию. Внедрение нового рынка электроэнергии также позволит выбирать разных поставщиков электроэнергии. Первые торги электроэнергией в новообразованных сегментах рынка должны стартовать в Украине 1 июля 2019 года.