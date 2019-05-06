«Нафтогаз» подал жалобу в Европейскую комиссию на «Газпром»

По словам Витренко, если удастся остановить антиконкурентные действия, для Украины будут сохранены доходы от транзита газа.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» подала жалобу в Европейскую комиссию на антиконкурентные действия российской компании «Газпром».

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

«Только что мы открыли новый фронт в противостоянии с «Газпромом» - подали жалобу в Европейскую комиссию на антиконкурентные действия «Газпрома», - написал он.

По его словам, в жалобе подробно анализируется, как благодаря «Северному потоку-2», блокированию виртуального реверса, контролю над компаниями на европейском рынке газа «Газпром» злоупотребляет своим доминирующим положением и ограничивает конкуренцию. Также обосновывается право «Нафтогаза» подать эту жалобу (хотя компания не из Европейского Союза) и предлагаются конкретные механизмы решения указанных в жалобе проблем.

«Эта жалоба была подготовлена совместно с ведущими европейскими экспертами и юристами», - отметил Витренко.

Он сообщил, что, если удастся остановить эти антиконкурентные действия «Газпрома», для Украины будут сохранены доходы от транзита газа. По его словам, отсутствие транзита газа будет означать потерю 4% ВВП и экономический спад уже в 2020 году.

«Также мы сможем добиться того, чтобы импортируемый газ в Украину стоил дешевле. Это будет возможным благодаря тому, что мощности украинской ГТС для транзита газа смогут использовать европейские покупатели газа у «Газпрома», которые будут его получать на восточной границе Украины, а также независимые от «Газпрома» компании, добывающие газ в РФ или покупающие его в Средней Азии», - отметил исполнительный директор «Нафтогаза».

Как сообщал УНИАН, в апреле 2015 года Еврокомиссия направила «Газпрому» уведомление о претензиях. В этом документе было изложено предварительное видение Еврокомиссии, согласно которому компания нарушила антимонопольные правила ЕС.

Европейская комиссия провела расследование присутствия российского газового монополиста «Газпром» на рынках природного газа Центральной и Восточной Европы, выявила ряд предпосылок для нарушений антимонопольного права и в мае 2018 года обязала «Газпром» обеспечить конкурентную цену для потребителей упомянутого региона и устранить ограничения на продажу газа. Тогда Комиссия отметила, что подобное нарушение может повлечь штрафные санкции в размере до 10% от мирового оборота компании.