Россия готовит новый газовый кризис в Украине - Коболев

По словам главы "Нафтогаза", газовая война с РФ очень вероятна со следующего года.

Россия намерена в январе 2020 года попытаться создать искусственный газовый кризис в Украине.

Об этом заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью Голосу Америки.

"Их цель - создать искусственный кризис после 2019 года, начиная с первого января, как это было в девятом году, то есть 10 лет назад, и попробовать сделать кризис, который позволит им протолкнуть собственный интерес", - отметил Коболев.

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Он подчеркнул, что вероятность такого кризиса очень высока и его можно назвать новой газовой войной, поэтому всем - от украинского президента и министерств и до "Нафтогаза" - нужно действовать, чтобы помешать планам России.

Коболєву также не понятна позиция российского "Газпрома" на переговорах. По его мнению, Россия намеренно медлит.

"Наш главный месседж касается прежде всего той непростой ситуации, сложившейся вокруг договора касаемо транзита газа по территории Украины после 2019 года. У нас заканчивается договор и "Газпром" на переговорах пока что занимает непонятную позицию. Мы считаем - они тянут время", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Россия начала переговоры с Украиной о продолжении транзита газа после проведения выборов президента.