У Зеленского требуют от "Нафтогаза" снизить цены на газ

В течение последних месяцев цены на газ в Европе снижались и сейчас цена газа для украинцев выше, чем цена газа на бирже в Европе.

В команде новоизбранного президента Владимира Зеленского обратились к НАК "Нафтогаз" с призывом найти возможности для снижения цен на газ для населения с 1 мая.

Читайте такжеКабмин и "Нафтогаз" согласовали уменьшение цены на газ в мае

Соответствующее заявление опубликовано в Facebook "Зе!Команды".

Отмечается, что последние четыре месяца цены на газ в Европе снижались и сейчас цена газа для населения в Украине выше, чем цена газа на бирже в Европе.

"Поэтому мы призываем НАК "Нафтогаз Украины" и Кабинет Министров провести соответствующие консультации с МВФ и, вместо запланированного повышения, выйти на соответствующее снижение цены газа для населения с 1 мая", - говорится в заявлении.

Также сообщается, что с 1 июня Россия может ограничить поставки энергоресурсов в Украину, а с 1 января РФ может быть остановлен транзит газа через Украину, что приведет к значительным финансовым потерям и рискам поставки газа, поэтому "эти вызовы требуют эффективных, быстрых действий и объединения усилий".

Как сообщал УНИАН, на заседании правительства 17 апреля Гройсман пригрозил инициировать отставку Коболева, если до 24 апреля компания не установит цену на газ для населения ниже предельно установленной цены в 8,55 гривни за кубический метр.

Свое эмоциональное выступление премьер пояснил предложением "Нафтогаза" к Кабинету министров об отмене Положения о возложении специальных обязательств, согласно которому цены на газ для населения с 1 мая 2019 года должны повыситься на 15%, или приведение цены топлива до уровня рыночной.