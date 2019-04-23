Началось: трем крупным районам Киева отключили горячую воду

По состоянию на 22 апреля услуги по горячему водоснабжению временно прекращены в 54 зданиях.

Коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго» отключило горячую воду в ряде домов Шевченковского, Деснянского и Голосеевского районов столицы в связи с проведением гидравлических испытаний теплосетей в рамках подготовки к следующему отопительному сезону.

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Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

«По состоянию на 22 апреля гидравлические испытания начаты в трех районах: Шевченковском, Деснянском и Голосеевском. В связи с этим услуги по горячему водоснабжению временно прекращены в 54 зданиях, из них 48 жилых домов, 3 детских сада, 2 школы и 1 ведомство», - сказано в сообщении.

Отмечается, что испытания будут проводиться поэтапно в каждой зоне всех котельных - в соответствии с утвержденным графиком.

Предполагается, что на отдельном участке гидравлические испытания продлятся около двух недель. В настоящее время соответствующие тепловые пункты будут отключаться, а подача горячего водоснабжения временно прекращаться. При этом в случае выявления большого количества повреждений, сразу после испытаний тепловых сетей будут проводиться ремонтные работы.

Сообщается, что проведение гидравлических испытаний запланировано во всех районах столицы для того, чтобы испытать тепловые сети на прочность и избежать повышенной аварийности во время старта отопительного сезона. Проведение гидравлических испытаний снижает аварийность в отопительный период.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля в Киеве завершился отопительный сезон.