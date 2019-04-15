Суд отменил штраф Коболеву на 1,3 миллиарда гривень

Согласно постановлению Энергетической таможни Государственной фискальной службы, Андрей Коболев был оштрафован на 1,3 млрд грн за нарушение в подаче таможенной декларации и неуплату НДС при поставках газа нацкомпанией в 2015 году.

Подольский районный суд Киева отменил решение Энергетической таможни Государственной фискальной службы, согласно которому глава правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев был оштрафован на 1,3 млрд грн за нарушение в подаче таможенной декларации и неуплату НДС при поставках газа нацкомпанией в 2015 году.

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Об этом говорится в решении суда от 3 апреля 2019 года.

Согласно постановлению Энергетической таможни ГФС Украины, основанием для привлечения к административной ответственности Коболева является необеспечение возможности подачи дополнительной таможенной декларации, а также необеспечение уплаты налога на добавленную стоимость при покупке российского газа в 2015 году.

Фискалы своим постановлением обязали главу правления «Нафтогаза» оплатить штраф в размере 300% от суммы неуплаченного таможенного взноса - 1,362 млрд грн.

В свою очередь, нацкомпания объяснила, что документы не были предоставлены по объективным причинам из-за того, что газовый контрагент НАКа российский «Газпром» не подписал необходимые документы, поскольку между ними существует спор относительно объема поставленного голубого топлива.

При вынесении решения суд пояснил свою позицию тем, что в решении ГФС о наложении штрафа четко не было указано, в чем заключались противоправные действия «Нафтогаза», не были четко определены субъекты совершения нарушения таможенных правил, а также не выяснено, виноват ли глава правления Коболев в совершении нарушения таможенных правил и подлежит ли он административной ответственности.

Как сообщал УНИАН, в конце марта Шестой апелляционный суд подтвердил решение Подольского районного суда Киева об отмене штрафных санкций для главы правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева за нарушение таможенных правил на сумму более 7 млрд грн.

27 июля 2018 года Подольский районный суд Киева признал противоправным и отменил решение Энергетической таможни Государственной фискальной службы, согласно которому глава правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев был оштрафован на 7 млрд грн.

В феврале 2018 года Коболев заявил о том, что Государственная фискальная служба выписала ему два персональных штрафа на сумму 7 и 1,3 млрд грн, которые он должен уплатить не позднее пятнадцати дней.

По мнению Коболева, таким образом кто-то в Фискальной службе решил его поздравить с исторической победой в Стокгольме. По словам Коболева, реальная причина этих штрафов – отказ «Нафтогаза» оформлять и оплачивать поставленный на оккупированную территорию «Газпромом» газ.

2 марта президент Петр Порошенко поручил генпрокурору Юрию Луценко и и. о. главы Государственной фискальной службы Мирославу Продану проверить обоснованность начисления многомиллиардного штрафа.